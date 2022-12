Și umiliți, și săraciți! În ultimul an am avut parte de scumpiri la alimente săptămânal, iar specialiștii au anunțat că ne confruntăm cu cele mai scumpe sărbători din ultimii 20 de ani. La final de an, tragem linie: coșul de cumpărături este cu mult mai scump acum decât la finalul anului trecut, iar la unele produse prețurile sunt chiar și duble. În plus, și pentru lunile următoare se anunță noi scumpiri.