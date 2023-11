În emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, Andrei Gușă a analizat situația din Olanda, unde a fost ales noul președinte, Geert Wilders, prin prisma propriei experiențe trăite nu demult în această țară.

Așa-numitul „Trump de Olanda”, Geert Wilders, noul președinte al Olandei, a explicat foarte clar și răspicat că nu-și mai dorește să țină imigranți în țara lui, nu mai vrea să i se dicteze de la Bruxelles cum să-și conducă țara, nu mai vrea să vadă steagurile UE pe clădirile oficiale ale Olandei.

„Eu am trăit 4 ani în Olanda, inclusiv în timpul discursului lui Wilders, prezentat aici, de acum 7 ani, deci după Primăvară Arabă, când a venit un val imens de imigranți în Olanda, și concomitent cu alegerea lui Trump. Când am ajuns, am rămas stupefiat de retorica olandezilor, pentru care prima prioritate era primirea a cat mai multor imigranti ilegali, că ei sunt așa, ‘ce-i în gușă, și-n căpușă’; erau foarte fericiți: ’dom’le, vin, trebuie să-i adăpostim; ziceau ‘nu conteaza ca sunt ilegali, astea-s prostii, rezolvă statul’. Deci ei, în decadența lor și în prostia lor, că-mi permit să zic așa, erau așa de naivi, la fel ca și cu vaccinul, că ei credeau că vin, pleacă, nu se gândeau ca consecinte, pentru ca că le mergea bine, au bani, au de toate, nu-i interesează.