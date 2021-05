Andrei Baciu: "Noi am cerut toate datele pe baza cărora lucrăm instituţiilor care le colectează în mod oficial şi care au atribuţii în acest sens. Pentru populaţia generală, referinţa este aceea de 19 milioane 200 de mii de locuitori, aproximativ. Aceasta este cifra pe care am primit-o. Nu avem un vaccin care să poată să fie administrat copiilor care au mai puţin de 16 ani. Am aproximat că sunt în jur de 4 milioane de copii în această situaţie. Grosso modo, ar fi 15 milioane de adulţi, de unde 30% ar însemna 5 milioane, targetul nostru pentru început de iunie. 70% reprezintă practic cele 10,4 milioane de persoane pe care noi le-am anunţat pentru luna septembrie şi ulterior, dată care a fost devansată pentru august.”

Procentul de 30% persoane inoculate în România ar putea însemna anularea mai multor restricții impuse în contextul pandemiei de SARS-COV-2.