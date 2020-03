Andreea Crețulescu: Eu cred că în democrații conduc serviciile secrete

Întrebată de Mirel Curea, în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, dacă a fost curtată de serviciile secrete, Andreea Crețulescu a mărturisit că, la începuturile meseriei de jurnalist a avut „naivității de care acum râd și eu”, dar că, după anul 2000 a început să înțeleagă adevărul despre servicii.

„Cu siguranță la începuturile mele în media, numai din perspectiva asta, am avut niște naivități de care acum râd eu. Asta cu serviciile secrete cred că am conștientizat-o prin 2000. Aveam deja 6-7 ani de presă. Am înțeles că, dacă în dictaturi conduc dictatorii, în democrații conduc serviciile. Ceea ce, automat, nu e un lucru rău. Important este ca și acestea să conducă în logica unor mecanisme firești într-un stat. Adică nu chestia aia cu "facem protocoale, hai că strângem noi niște chestii".”, scrie evz.ro.