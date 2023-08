Primele măsuri după cazul tragic al femeii de 25 de ani, însărcinată în 13 săptămîni cu al patrulea copil, care a fost lăsată să moară pe patul de spital. Alexandra Ivanov nu a avut parte timp de 7 ore, de la internarea la Spitalul „Mavromati” din Botoșani, de vreo intervenție pentru a-i opri suferința din partea cadrelor medicale de gardă. A murit, singură, în chinuri, la sfârșitul săptămânii trecute, în dimineața zilei de 18 august.

Personalul medical care era de gardă în noaptea în care Alexandra a venit la spital și a fost lăsată să moară a stat aproape șase ore la audieri, relatează Realitatea PLUS. Atât medicii, cât și asistentele și infirmierele au fost chemați să dea explicații.

Colegiul Medicilor din România a anunţat, de miercuri, că instituţia s-a autosesizat, prin colegiul teritorial din Botoşani, şi face anchete disciplinare cu privire la medicii implicaţi în cazul de la Maternitatea ”Mavromati” din Botoşani, unde Alexandra Ivanov, o tânără cu sarcina oprită din evoluţie, a murit după ce timp de şapte ore nimeni nu a îngrijit-o, potrivit stiribotosani.ro.

”Sistemul medical din România, prin toate componentele lui, de la medici la autorităţi şi factori de decizie, instituţii, organizaţii, necesită o reformă profundă, astfel încât riscul de apariţie a situaţiilor despre care discutăm astăzi să fie diminuat. Anchetele care se află acum în desfăşurare pot să aducă şi vor aduce clarificări cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Esenţial este ca aceste concluzii ale anchetelor să conducă la îmbunătăţirea cadrului legal şi de funcţionare a sistemului medical, iar astfel de cazuri să nu se mai repete. Trebuie creat un mecanism eficient, cu rol de prevenire şi de protejare a celor implicaţi, pacienţi şi medici, deopotrivă”, transmite, printr-un anunţ postat pe Facebook, miercuri după-amiază, Colegiul Medicilor din România.

Între timp fostul șef al DSP Botoșani, Monica Adăscăliței este noul manager al Spitalului Județean Botoșani. Ea a fost în centrul unui scandal în timpul pandemiei când figura cu 16 gărzi pe lună în două spitale și era și șefă DSP, potrivit Realitatea PLUS. Angel Călin, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, a fost eliberat din funcţie, la cinci zile după moartea Alexandrei.

Alexandra Ivanov a murit de edem pulmonar, ca urmare a unei insuficiențe cardio-respiratorii, potrivit certificatului medical constatator al decesului. În plus, în document se precizează ce a stat la orginie: „sarcină oprită oprită în evoluție complicată infecțios”.

Cazul este investigat acum de Poliție, Direcția de Sănătate Publică (DSP) și Ministerul Sănătății.

Măsuri luate de Ministerul Sănătății, aunțate de Alexandru Rafila

Iar ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri că s-a început o anchetă și au fost sesizate alte insitutuții pentru investigarea cazului.

„Acest eveniment nu a fost atât de mult legat mai degrabă de o eroare medicală, cât de o lipsă de interes şi empatie”, a declarat Alexandru Rafila.

După ce informații despre decesul pacientei gravide I.A. au fost făcute publice în presă, inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Botoșani au efectuat verificări la sediul Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati”. Aceste verificări au scos la iveală mai multe nereguli în activitatea desfășurată de către personalul medical prezent în unitatea spitalicească în ziua incidentului.

„În urma informațiilor apărute în presă referitoare la decesul înregistrat în cursul dimineții de 18.08.2023 al pacientei gravide I.A., la Secția Exterioară Obstetrică Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Botoșani s-au deplasat imediat la sediul acestei unități sanitare, unde au efectuat verificări cu privire la respectarea normelor legale în ceea ce privește conformitatea actului medical.

Ca urmare a verificărilor efectuate au fost identificate mai multe nereguli în activitatea desfășurată de către personalul din cadrul unității spitalicești, aflat în serviciu la data evenimentului. La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituit un grup de lucru condus de ministrul sănătății, cu reprezentanții Inspecției Sanitare de Stat, Corpului de Control al Ministrului Sănătății și secretarii de stat pentru asistența medicală și pentru sănătate publică. În urma analizei informațiilor primite au fost solicitate verificări suplimentare instituțiilor competente, conform legii, pentru modul de asigurare a asistenței medicale, respectiv Colegiul Medicilor Botoșani și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănatate (ANMCS). De asemenea a fost sesizat și Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani pentru a efectua cercetări în această cauză”, potrivit Ministerului Sănătății.

Proteste la Botoșani, după moartea Alexandrei Ivanov

Protestele în stradă au continuat miercuri seară, 23 august, pentru a cincea zi consecutiv, după decesul tinerei femei. Oamenii cer dreptate pentru Alexandra, tânăra moartă la maternitate după ce a fost lăsată să agonizeze 7 ore.

În fața Spitalului, oamenii au ieșit în stradă pentru a cincea zi consecutiv și au cerut să se facă dreptate pentru Alexandra. Zeci de persoane s-au alăturat familiei gravidei moarte și au venit în coloane de mașini, cu claxoanele pornite spre spital. Aproximativ 300 de mașini au participat la marșul de protest.

Șoferii au lipit pe mașini poze cu Alexandra și mesaje „Nu am aer” sau „Vinovații să fie pedepsiți”.

Aceștia au creat și un grup de Facebook., de sprijin pentru familia acesteia: „Eu sunt Alexandra”. La protestul de miercuri seară, coloana de mașini a fost însoțită și de echipaje de poliție.

Candele și mărturisiri sunt lăsate de aproape o săptămână în fața spitalului din Botoșani, relatează presa locală.

Medicii de gardă audiați, conducerea DSP Botoșani, schimbată

Tot miercuri, medicii de la Spitalul din Botoșani care au fost de gardă în noaptea în care Alexandra a murit după 7 ore de agonie au fost chemați să dea explicații în fața polițiștilor unde au stat șase ore, potrivit Realitatea PLUS.

La conducerea Spitalului Județean Botoșani a venit fostul șef al DSP Botoșani, Monica Adăscăliței, aflată și ea în trecut într-un scandal, potrivit Realitatea PLUS. Aceasta preluase conducerea DSP în aprilie 2020. La începutul lui 2021, deja lucra în spitalele pe care instituția sa le controla: Dorohoi și Botoșani. Tot atunci, femeia a avut în total 16 gărzi pe lună la cele două spitale. Femeia a acceptat să preia acum frâiele unității sanitare, după ce fostul manager, Angel Călin a fost demis. De altfel, bărbatul în cauză avea zero experiență în domeniul sănătății și era un fost lăcătuș mecanic, relatează Realitatea PLUS.

Chinurile prin care a trecut Alexandra Ivanov în cele 7 ore de dinaintea morții, în care a fost ignorată total de medici: „Nu am aer”

Alexandra Ivanov, de 25 de ani, mamă a trei copii, de 1, 4 și 5 ani, și însărcinată în 13 săptămâni, a ajuns la maternitatea „Mavromati” din orașul său natal, Botoșani, cu dureri mari în zona abdominală. A transmis și mai multe mesaje medicului ei, rugându-l să o ajute cu un chiuretaj, anunțându-l că evoluția fătului s-a oprit. Au fost făcute publice și mesajele dintre ea și soțul său. Toate sunt mesaje grăitoare pentru chinul prin care trecea tânăra femeie. Emblematice rămân cuvintele transmise de femeie în ultimele clipe de viață, către mama sa: „Nu am aer”, în mesajul transmis vineri, 18 august, ora 7:05.

Potrivit unui raport preliminar întocmit de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Botoșani și făcut public, Alexandra Ivanov a fost internată pe 17 august, la ora 23:30, cu "sângerare pe căi genitale externe, dureri hipogastrice şi lombare".

Diagnosticul stabilit la internare a fost de "sarcină oprită în evoluție, metroragie minoră, observație anemie secundară.

De la ora 00:45, când i s-a administrat ser fiziologic și un medicament, până la 07:35, nu a mai fost efectuată nicio manevră de îngrijire", se arată în raport.

"În intervalul orar 23:30 – 00:45, pacientei i s-au efectuat investigații clinice şi paraclinice şi i s-a administrat tratament simptomatic. La ora 00:53, analizele de laborator au fost finalizate, aflându-se la dispoziția medicului de gardă. În intervalul orar 00:45 – 07:35, nu au fost consemnate în foaie investigații, intervenții terapeutice şi manevre de îngrijire. La ora 07:35, s-a consemnat agravarea bruscă a stării generale şi pacienta a fost transferată la ATI, unde i s-au efectuat manevre de resuscitare timp de 40 de minute fără succes, la 8:20 declarându-se decesul", se mai precizează în raportul făcut public de DSP.

Potrivit mesajelor, medicii au lăsat-o singură pe un pat de spital, ore întregi. În acest timp, a vorbit cu soțul ei. A trimis mesaje și medicului său. Ultimul, tulburător, i-a fost trimis mamei sale.

Alexandra: Îmi este foarte rău. Vine dimineață doctorul meu să mă chiureteze.

Sotul: Of, Doamne!

Alexandra: Dar am niște dureri de burtă de mor...

Sotul: Dar le-ai zis că ți-e rău?

Alexandra: Da, mi-au pus niște calmante, dar degeaba.

Soțul: Și nu este alt medic care să facă ceva să nu mai aștepți doctorul tău?

Alexandra: Doamne, tot ce îmi doresc e să îmi facă anestezia, să mă chiureteze. Nu mai pot pur și simplu.

Soțul: De ce nu face un medic care e acum? Ca să scapi odată.

Alexandra: Nu, tre să vină mâine medicul meu.

Soțul: De ce?

Alexandra: A spus că nu se poate în seara asta.

Soțul: Nu înțeleg. Cum să stai așa? Cine știe la ce oră vine mâine.

Alexandra Sper să vină devreme că mor aici.

După mai bine de o oră de la conversația cu soțul, tânăra i-a trimis un mesaj medicului său, Carmen Oprișanu.



„Bună seara! Sunt Ivanov Alexandra, însărcinată în 13 săptămâni. Am venit la maternitate cu dureri mari de burtă și sângerări. Din păcate, bebe e oprit din evoluție. Credeți că se poate face ceva să fiu chiuretată în seara asta? Că nu mai rezist de durere. Exact ca la naștere. Vă rog din suflet”.

Ulterior, Alexandra i-a a încercat să apeleze la un alt medic, Mariana Pitrop.

„Sunt Ivanov Alexandra. Credeți că îmi puteți face chiuretajul noaptea asta că nu mai rezist de durere! Vă rog din suflet. Simt că o iau razna”.

Ultimul mesaj a fost trimis la ora 7 și 5 minute, dimineața. Alexandra i-a spus mamei sale: „Nu am aer”.