Totul a inceput aseara, in jurul orei 22.00. Tanara insarcinata in 13 saptamani a acuzat dureri de burta si sangerari. A sunat la 112 si a fost dusa de urgenta la spital. Aici insa, femeia a primit doar un calmant si i s-a spus sa astepte pana dimineata cand va fi monitorizata de doctorul care îi monitorizeaza sarcina. Doar ca starea pacientei s-a agravat si nu a mai fost consultata. In jurul orei 7:30, a fost declarat decesul femeii.

"Au dus-o la spital, i-au făcut o perfuzie și i-au zis să aștepte medicul. I-au zis că a pierdut sarcina și să aștepte medicul până dimineață. A stat până dimineata cu dureri foarte mari, am și mesaje cum îmi spunea că nu mai poate de durere, că nu mai suportă, că moare acolo. Dimineață au dus-o la ATI şi după vreo 20 de minute au declarat decesul", a declarat Vlad Miron, fratele tinerei, pentru Monitorul de Botosani.

„Vreau să depun plângere penală că nu se poate așa ceva: să omori fată la 26 de ani cu trei copii acasă, e ceva ieşit din comun. Asta mi se pare crimă”, a spus fratele tinerei.

Medicii spun ca starea fetei s-a agravat brusc dimineata si nu au mai putut face nimic.

„S-au efectuat investigatii de laborator si examen ecografic, conform protocolului in vigoare. Nu s-a impus evacuarea sarcinii in cursul noptii dearece sangerarea genitala externa a fost foarte redusa, colul uterin inchis (fara semn de avort in evolutie). Pe data de 18.08.2023, ora 07:30 prezinta degradare brusca a starii generale cu dispnee severa, sangerare abundenta la nivelul cailor aeriene superioare motiv pentru care este transferata in sectia ATI unde se instituie manevre complexe de reanimare. In ciuda eforturilor, la ora 08:20 se declară decesul prin Stop cardiorespirator iresuscitabil, hemoragie cai respiratorii superioare. Conducerea spitalului exprimă condoleante familiei îndurerate”, a declarat Ioan Asaftei, purttor de cuvant SJU Mavromat.