Filmarea care o surprinde pe Fănușa Popescu, șefă de serviciu în cadrul Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, a ajuns în mediul online. Cel mai probabil, clipul a fost făcut de un coleg, susține femeia.







"Activitatea a fost foarte intensă... Nu a fost in timpul programului de lucru. Va spun cu topata sinceritatea. Nu accept oamenii care nu se implica cu toata fiinta lor sub nicio forma. A fost intre activitatile de productie. Lucrez 12 ore, cu dovezi de documente", a afirmat Fănușa Popescu.



Femeia are un salariu lunar de 7.019 de lei, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 825 de lei.