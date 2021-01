Anchetă la Spitalul Elias, după apariția în spațiul public a imaginilor care surprindeau momentul nașterii bebelușului cu două capete

In prezent, o ancheta este in plina desfasurare. Ramane de vazut cine a facut publice acele imagini si ce masuri se vor lua in cazul acestora.

Medicii sustin ca parintii se simt bine din punct de vedere medical, dar nu si emotional. Acestia au fost vizibil afectati de drama prin care au fost nevoiti sa treaca, cat si de incidentele acre au precedat-o prin aparitia in spatiul public a imaginilor din momentul nasterii.

Vă reamintim că o femeie a născut, marți, în Capitală, un copil cu două capete. Potrivit Realitatea PLUS, bebelușul, născut la termen, a murit la câteva ore după ce a fost adus pe lume.

Din informațiile apărute în media, se pare că mama copilului știa de malformație, însă a ales să nu avorteze.

"Orice factor genetic care perturba bunul mers al unei sarcini poate sa intervina in a da sau nu astfel de malformatii. Acestea sunt determinate de aberatii cromozomiale ale ambilor parinti. Exista determinarea riscului de malformatii genetice. Nu poti face teste genetice la toate gravidele. Exista posiblitati multiple care determina risc genetic. In situatia in care unul din acesti factori apare pozitiv, aceea care decide continuarea sarcinii este mama. Peste 35 de ani exista un risc genetic malformativ", a afirmat, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, medicul ginecolog Bogdan Marinescu.

Cazul este unul extrem de rar. În ultimul deceniu, în lume s-au născut doar doi copii cu astfel de malformație: unul în 2011, în Brazilia, al doilea, în 2014, în India. Șansele de supraviețuire, în astfel de cazuri, sunt minime.