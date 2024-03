571 de oameni au dat avansul sau au plătit integral apartamentele care erau vândute la cele mai mici prețuri de pe piață în anul 2007. Investitorul Israelian le promitea oamenilor că în câțiva ani vor avea locuința visurilor lor, garsoniere și apartamente construite în stil arhitectural american și locuri de parcare suficiente.

Clienții au semnat actele pentru noua locuință, unii au făcut credite pe care încă le achită. Încă din primele luni ale construcției însă, oamenii și-au dat seama de faptul că viitoarele lor case nu erau construite după cum scria în contracte.





"Eu mi-am cumpărat o garsoniera în primul bloc din complexul Planorama. De la super încântat cum eram la început am devenit foarte dezamăgit de ceea ce vad. Apartamentele sunt incredibil de mici, ca sa nu mai vorbesc de balcoane. Astea sunt chiar bătaie de joc, chiar și la apartamentele de 2 și 3 camere sunt foarte mici. Eu mi-am luat garsoniera cu balcon, adică una din cele de la etajele 14-15 ca numai aici sunt și balcoane la garsoniere", a scris unul dintre păgubiți pe Forum Planorama.





Omul nu a primit nici până astăzi garsoniera pe care o cumpărase. Un alt păgubit semnala din primele luni ale proiectului că va pierde avansul plătit dezvoltatorului, dacă blocul de 15 etaje nu va fi gata la timp și în întregime. El era în această situație pentru că băncile nu îi acceptau creditul.



"Eu am plătit până acum doar avansul de 30% sau cat e, pentru că fac credit și până nu este apartamentul intabulat, nu-mi da nicio banca banii", a scris pe același forum.





Un locatar scria, de asemenea că este obligat să ia un credit de la o bancă agreată de dezvoltator.



"Am recitit contractul și mie mi se pare ca ești obligat să faci creditul la o anumită bancă. Adică zice ceva de genul: cumpărătorul va contracta creditul la "Banca finanțatoare" iar la definiții avem "Banca finantațoare"= banca ce acordă vânzătorului un credit pentru dezvoltarea proiectului".





Complexul Planorama din sectorul 2 al Capitalei a rămas un șantier uriaș, unde locuiesc oameni străzii în 3 din cele 4 turnuri construite. Doar 278 de apartamente au fost preluate de cumpărători, după ce au câștigat în instanță procesul cu dezvoltatorul și le-au finalizat tot pe banii lor.

Între timp, zona clădirilor abandonate a devenit adăpost pentru oameni ai străzii, după cum arată o serie de filmări făcute în interior.

Pana la publicarea acestui material nu a putut fi contactat investitorul. Vom reveni cu informatii dupa ce vom primi un raspuns oficial.