„Dacă vom continua să consumăm resurse în ritmul actual, în 2050 vom avea nevoie de resursele a trei planete pentru a ne acoperi consumul. Adică peste doar 28 de ani”, spune Anca Dragu, vicepreședinte USR, într-o postare pe Facebook în care își prezintă poziția din cadrul dezbaterii Movers and Shakers - Fit for 55 and the circular economy, organizată de grupul Mediauno..

Soluții există și se fac eforturi pentru a le pune în practică.

“Trebuie să eliminăm abordarea ‘iei - produci – arunci’ și să trecem la o abordare circulară a folosirii resurselor. Economia circulară este una dintre soluțiile pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor confirm FIT for 55. Șapte industrii trebuie incluse în programele de economie circulară, cât de curând. Din păcate, România este cam în urmă la acest capitol”, arată vicepreședinta USR.

Alte soluții au fost oferite de Uniunea Europeană, care a dezvoltat o serie de instrumente care ajută statele membre să promoveze activităție sustenabile. “O altă direcție pentru asigurarea atingerii obiectivelor de reducere a emisiilor este Taxonomia UE care face o clasificare a tuturor activităților sustenabile. Acestea vor avea prioritate și susținere la finanțare, astfel încât să poată fi asigurată o trecere către producție și consum sustenabile”, susține Anca Dragu.

Pericolul dependenței de gazul rusesc

În contextul agresiunii ruse și pentru reducerea rapidă a dependenței de gazul rusesc, Comisia Europeană a lansat pe 8 martie un nou plan, REPowerEU, pentru atingerea independenței energetice față de gazele rusești până în 2030.

“Reducerea emisiilor și a dependenței de gazele rusești impun noi investiții în producția, transmiterea, distribuția si stocarea de gaze naturale și electricitate. Pentru aceasta e nevoie de un nou instrument similar mecanismului de redresare și reziliență. Dincolo de PNRR, lansat în contextul pandemiei, este nevoie de un efort susținut al tuturor statelor membre UE pentru creșterea producției de energie, îmbunătățirea transportului, distribuției acestuia și stocării gazelor naturale și energiei electrice”, explică Anca Dragu.

Măsuri urgente pentru a face prețul energiei suportabil

Anca Dragu mai susține că trebuie luate de urgență o serie de măsuri pentru a limita efectul pe care creșterea prețurilor energiei îl are asupra românilor. Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta propune modificări care vor avea un impact rapid, dar și o strategie pe termen lung.

Anca Dragu și-a început postarea arătând de ce creșterea prețurilor energiei electrice și gazelor naturale îi afectează pe toți românii. Pe cei care nu reușesc să se încadreze în limitele de consum îi lovește direct și puternic, în timp ce restul, care beneficiază de compensări, vor simți valul scumpirilor treptat. “Creșterea prețului la enegie electrică și gaze naturale afectează nu numai consumul direct, mai ales în perioada de iarnă, ci și prețurile finale pentru producția și transportul tuturor bunurilor și serviciilor”, explică Anca Dragu.

Vicepreședinta USR arată că pe termen scurt e obligatorie scăderea TVA de la 19% la 5% la energie electrică, gaze naturale și energie termică pentru consumatorii finali pe o perioadă de șase luni. În plus, trebuie eliminată acciza la energia electrică și suspendată pentru șase luni contribuția pentru cogenerare. O altă măsură propusă este exceptarea de la obligația de achiziție a certificatelor verzi pentru energia facturată consumatorilor casnici pe o perioadă de 12 luni.

De asemenea, Anca Dragu consideră că și companiile trebuie ajutate în acest context, așa că propune “scăderea pe o perioadă de 12 luni, sub formă de credit fiscal, din impozitul pe profit datorat sau, după caz, din impozitul pe venitul microîntreprinderilor a 50% din cheltuielile suplimentare generate de creșterea de prețuri raportată la indicele prețurilor de consum la energie electrică și gaze naturale”.

Aceste măsuri au darul de a proteja populația și businessurile în perioada următoare, dar nu rezolvă problema. Pentru a avea o soluție pe termen lung, Anca Dragu consideră că adoptarea Legii offshore este prioritară. “Trebuie să începem extracția de gaze naturale din Marea Neagră în următorii doi ani”, avertizează Anca Dragu.

O ultimă propunere este clarificarea cadrului legal pentru PPA (Power Purchase Agreements), prin care producătorii pot demonstra băncilor cumpărarea enegiei în avans, ceea ce îi ajută în relația de finanțare. “La acest moment, cadrul legislativ nu este clar. Este o metodă simplă de a accelera investițiile în energie, dar este blocată din cauza birocrației”, arată Anca Dragu.

Vicepreședinta USR susține că sunt destule soluții pe care le avem atât la nivel global, cât și local. Totuși, pentru a-și dovedi eficiența, este nevoie atât de măsuri rapide și ferme, cât și de porfesionalism.

“Din păcate, guvernului îi lipsește o viziune strategică în domeniul economic, dar nici măsuri punctuale nu a reușit să ia. În comparație cu alte țări din UE, observ că guvernul nostru s-a bâlbâit când a fost vorba de implementarea măsurilor de protejare a consumatorilor de creșterea prețurilor la energie. Acestea au venit prea târziu, insuficient, ineficient. În toată Europa guvernele au reușit să administreze facturile la energie, la noi nu”, încheie Anca Dragu.