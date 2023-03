Anca Alexandrescu a afirmat, într-o intervenție în direct, că toate acuzațiile lansate de partea română la adresa cele ucrainene par să se destrame asemeni unei perdele de fum și că adevărul este tot mai clar.





"Toate informațiile pe care le am până la această oră duc spre aceeași concluzie, că partea română nu-și face treaba nici în privința curățării canalelor adiacente, nici a măsurătorilor. Am primit și un răspuns din partea administrației Biosferei Deltei Dunării, pe care îl voi prezenta, în exclusivitate, la Culisele Statului Paralel de marți seară, în care veți vedea clar ce încrengături de interese sunt pentru gestionarea unei sume uriașe, de peste 1 miliard de euro puși la dispoziție de Uniunea Europeană. Repet, ceea ce se întâmplă este strict vina părții române, iar asta arată clar impotența politicienilor români. Lumea o să zică din nou că am ceva cu Sorin Grindeanu, dar nu este așa, spun doar că Sorin Grindeanu nici până azi nu s-a obosit să meargă să vadă ce este cu calea navigabilă a României, să stea de vorbă cu oamenii, nu să-și ia informațiile din tot felul de rapoarte pe care le primește.

Situația colmatării se cunoștea de ani buni, de ce nu s-a luat nicio măsură, aș vrea să-i văd și pe politicienii români că se implică, că măcar în al 12-lea ceas fac ceva. Trebuie să încetăm să mai dăm vina pe alții, la nesfârșit. Ideea este că aceste raportate au fost făcute la intervale de ani. Se știa de lucrările făcute de autoritățile ucrainene, era evident, o spun toți specialiștii, că atât timp cât noi nu ne curățam canalul Sulina si canalele adiacente, o să apară probleme. Din 2017, din cele 30 de milioane de euro cheltuiți din suma uriașă de peste 1miliarde de euro, 13 milioane au fost pentru dragare si 17 pentru biserici. Azi asistăm la o bătălie între un fost și un actual baron PSD, din cauza lor suma uriașă, de peste 1miliard de euro, cea mai mare din Europa, nu poate fi folosită așa cum ar trebui", a afirmat realizatoarea Anca Alexandrescu.