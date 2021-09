Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a vorbit, sâmbătă seară, despre noile teorii despre impunerea unei noi conduceri la PNL în contextul alegerilor din Germania, unde va fi ales succesorul cancelarului Angela Merkel, care, prin politica sa, timp de 16 ani, a influențat major unitatea Uniunii Europene și politica la nivelul comunității europene.

„Să nu uităm că în Germania au loc alegeri, sunt reașezări de forță pe scena europană. A apărut o nouă teorie în aceste zile. Că au existat presiuni din afara țării legate de arondarea lui Cioloș la Renew și Macron, ca să fie scos de la guvernare USR-PLUS. Klaus Iohannis nu vrea sa-si asigure decât viitorul sau, nu al cetățenilor sau al PNL, lucru valabil pentru toții șefii de state, bineînțeles. A adus PNL la 20 la sută”, a dezvăluit Anca Alexandrescu, sâmbătă seară, după congreusl PNL, la Realitatea PLUS.

Despre conflictul dintre Ludovic Orban și Klaus Iohannis și ruptura parafată de Ludovic Orban la finalul congresului, Anca Alexandrescu spune că era bine ca acest mesaj să fi fost dat mult mai devreme.

Conflictul dintre Iohannis și Orban a fost „consfințit de Orban la finalul congresului. Aș fi dat acest mesaj mult mai devreme. Ludovic Orban a mai trăit acest lucru când Klaus Iohannis a pus-o pe Alina Gorghiu (președinte PNL - n.red.)”.

„Moștenitorul” căutat de Iohannis pentru Cotroceni nu este Cîțu, este de părere jurnalista Ada Meseșan, chiar dacă acesta a devenit președintele PNL, sprijinit de șeful statului.

„Nu a câștigat Florin Cîțu, a câștigat Klaus Iohannis, viziunea lui. Ca orice presedinte vrea sa lase un mostenitor. Nu e Cîțu. Își caută încă, pentru candidatura la prezidențiale. În al doiela rînd, președintele vrea să întărească foarte mult PNL. (...)

Din informatiile pe care le am , nici Iohannis nu uita ca lumea a sanctionat PNL din cauza USL. Vrea sa-l inregimenteze puternic pe un filon de dreapta si a identificat cei doi rivali ai PNL - USR PLUS si PSD, cu care nu te joci. (...)

Există și această varianta de a se reintoarce in PNL, dar înainte are niște puncte pe agenda internationala”, a mai declarat Ada Meseșan, sâmbătă seară, după congresul PNL, la Realitatea PLUS.

În același timp, jurnalista consideră că un câștig pentru PNL după congresul de sâmbătă este faptul că a arătat că se poate „reseta”.

„PNL a și câștigat ca partid. A arătat că are puterea să dea un refresh. Că o place sau nu o place, au arătat că o pornim de la capăt. E o loterie ce au făcut. E vorba despre o persoană care va sta câțiva ani”, este de părere jurnalista Ada Meseșan, referindu-se la Florin Cîțu, care a devenit sâmbătă președintele PNL, câștigând cursa în fața lui Ludovic Orban.

Pe de altă parte, Anca Alexandrescu susține că Florin Cîțu nu va rezista prea mult la vârful PNL după câștigarea președinției la congresul de sâmbătă, 25 septembrie.

„Îl văd stând doar câteva luni. Cred că nici până în martie nu va sta. Soarta lui Cîțu depinde exclusiv de PSD, și punctez acest lucru”, a mai spus Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.