"El (Grindeanu - n.r.) nu vrea sa raspunda la intrebarile mele si ale emisunii Culisele Statului Paralel (CSP). Am serioase semne de intrebare legate de afirmatia dl Grindeanu, care ne-a reclamat la CNA. Daca CSP o emisiune neserioasa, atunci de ce ne-a reclamat, de ce ne se simte lezat? El nu ne face neseriosi pe noi, ci ii face neseriosi pe zecile de telespectatori care ne urmaresc. In 2017, a luat Guvernul pe persoana fizica s-a incuiat in Palatul Victoria si nu mai voia sa iasa (Sorin Grindeanu a guvernat România din 4 ianuarie și până în 29 iunie 2017 - n.r.)", a declarat sambata, pentru Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel", referindu-se la refuzul ministrului Transporturilor de a raspunde intrebarilor sale de-a lungul timpului.

Revenind la mega-dosarul Direcției Naționale Anticorupție de la Aeroportul Otopeni deschis săptămâna aceasta, Anca Alexandrescu a comentat: "Se incearca o apropiere a lui Cristian Balan de Rares Bogdam, respectiv de PNL. Legaturile lui Bogdan Mandrescu cu PSD sunt insa evidente. El este unul dintre oamenii PSD. Felix Rache este un apropiat al celor de la SRI. El este tot din Buzau ca si dl Bogdan Mandrescu. E o apropiere foarte mare intre Felix Rache si Bogdan Mandrescu. Dl Mandrescu e mana dreapta a dl Grindeanu. Incercarea lui Grindeanu de a se scoate curat din acest subiect e fara rezultat. Grindeanu e ministru de 1 an si 4 luni, sa nu uitam asta.

El nu a considerat necesar sa trimita Corpul de Control la Aeroportul Otopeni, sa vada ce se intampla acolo, desi noi la CSP am tot vorbit pe margiena acestui subiect. In conferinta de presa de zilele trecute a spus ca ce bine ca se va face lumina acolo. Dar tu ce ai facut? De ce nu ai luat masuri, de ce nu ai trimis Corpul de contro? De ce nu ai trimis tu DNA?

Ar trebui sa isi ceara scuze, nu are nicio calitate sa spuna daca emisunea asta (Culisele Statului Paralel) e serioasa sau nu. E vicepremier, e ministru, e platirt din bani publici, are 7 subsecretari in subordinea sa. Sunt nenumarate nereguli de cand este ministru. DNA considera ca tot ce am spus noi pana acum e serios, nu neserios cu spune dl Grindeanu".