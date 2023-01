„De 48 de ore de când am intrat în posesia contractului de privatizare descopăr mizerie după mizerie. Încerc să fiu calmă, însă amărăciunea care mă încearcă după ce am citit și am pus cap la cap niște lucruri. Acest contract nu a fost semnat nici de ministrul Economiei, nici de ministrul Privatizării la vremea aceeea, nici de primul-ministru, deși au fost toți la semnarea documentului, ci de un director adjunct de la Oficiul Participațiilor Statului, un domn despre care nu auzisem.

Între timp, am reușit să mă documentez, am descoperit și cine este domnul Nedelcu, și cine este fiul domnului Nedelcu, și ce poziție a avut domnul Nedelcu la Petrom înainte sp ajungă la Oficiul Participațiilor Statului. Am descoperit și faptul că Adrian Năstase continuă să mintă atunci când spune că Petromul era în faliment la acel moment și că avea datorii uriașe. O să dovedesc mâine seară că nu numai că nu avea datorii, dar domnul Năstase știa acest lucru, pentru că domnia sa, cu trei luni înainte, a semnat contractul de privatizare cu guvernul pe care îl conducea, a șters datoriile de 800 de milioane de lei ale Petromului.

Am încercat să găsesc Ordonanța de Urgență 151 din 08.04.2004, care este ordonanța prin care s-au șters cele 800 de milioane taxe și impozite pe care le datora Petromul înainte de privatizare. Nu există nicăieri. O să fac miercuri demersuri la Monitorul Oficial să văd dacă există în arhivă. Nu am găsit nicăieri această ordonanță, deși ea apare și într-un document oficial, nu numai în presă, apare în documentul oficial de control al Curții de Conturi din 2009.

Faptul că nu era o societate în faliment așa cum spunea Adrian Năstase o dovedesc chiar cifrele de imediat după privatizare. În ajul în care s-a privatizat și anul următor, au fost profituri de sute de milioane de lei. Mai sunt niște elemente importante pe care le-am descoperit în ultimele 24 de ore. În 2004, SRI a făcut informări clare în legătură cu metoda de evaluare a valorii Petromului, pentru că sunt suspiciuni uriașe, deși raportul pe care l-a invocat domnul Năstase făcut la Comisia de Anchetă de la Senat în 2007 pune la concluzii că a fost evaluat corect. Nu se știe un amănunt important: în 2007, inițial, raportul a avut alte cpncluzii, însă președintele Senatului de la acea vreme a trimis raportul la Comisie și s-au schimbat fundamental concluziile. În 2007, s-a desecretizat și acel raport de la SRI, care, în 2004, a semnalat faptul că este subevaluat OMV”, a precizat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

Context:

Eugen Teodorovici a afirmat că ordonanța dată de Guvern privind taxa de solidaritate este de competența DNA. Fostul ministru de Finanțe susține că politicienii aflați la putere au acționat împotriva intereselor statului. Reacția vine după ce compania austriacă OMV, cea mai mare companie de energie din sud-estul Europei, a anunțat că nu va plăti taxa de solidaritate în România, deoarece veniturile obținute din extracția hidrocarburilor și rafinărie nu depășesc 75% din cifra de afaceri.