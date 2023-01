"Nu ma surprinde decizia. Aceasta decizie reconfirma, in primul rand, slugarnicia institutiilor statului roman, si aici ma refer la ANAF. In seara asta am sa prezint pe larg acest subiect. O sa vorbim si o sa demonstrez furaciunea diseara (marti seara - n.r.)", a afirmat moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.

Mergand pe firul problemei, jurnalista a adaugat: " De ce ANAF-ul trebuia sa se adreseze celor de la Bruxelles? Se asteptau la un alt raspuns? (...)

De ce nu au facut aceste verificari inainte sa emita actul normativ? Autoritatile competente, Parchetul, DNA-ul ar trebui sa se sesizeze. In forma continuata, bugetul statului roman este pagubit".

Reacția jurnalistei vine în urma unei decizii bombă în scandalul care a aruncat România în aer. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, se pare că OMV nu trebuie să plătească taxa de solidaritate țării noastre, acesta fiind răspunsul primit de ANAF de la Comisia Europeană.

Șeful ANAF a anunţat recent că au fost începute verificări asupra modului în care este calculată cifra de afaceri și a precizat că nu are nicio legătură activitatea desfăşurată de OMV Petrom din România cu cea din Austria legată de această contribuţie de solidaritate. OMV Petrom se află într-un conflict deschis cu autorităţile fiscale din țara noastră, în urma anunţului companiei că nu va plăti taxa de solidaritate, după ce a motivat că veniturile din extracţia hidrocarburilor nu depăşesc 75% din cifra de afaceri, condiţie prevăzută atât în regulamentul european, cât şi în legislaţia autohtonă.