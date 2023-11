Anca Alexandrescu, despre bomba dosarului vaccinurilor din pandemie: „Presedintele Iohannis are o responsabilitate asupra acestei chestiuni”

Dosarul achizițiilor din pandemie a explodat! Procurorii au pus în mișcare o mega anchetă în acest dosar cu un prejudiciu record de 1 miliard de euro. Anchetatorii au cerut de la Guvernul României documente, chiar documente clasificate din şedinţele de guvern și multe personaje care au ocupat poziții cheie în timpul pandemiei de Covid-19 sunt amenințate cu urmărirea penală.

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a analizat implicațiile acestei bombe în justiție în politica românească

„Acest dosar a fost lucrat de procurorul Claudiu Dumitrescu și din păcate a fost tinut la sertar de fostul sef DNA Crin Bologa. Odata cu venirea noului sef DNA, nu numai acest dosar, toate dosarele care sunt in lucru de foarte multa vreme, inclusiv alea care sunt la sertar de 10 ani, au fost scoase de la naftalina si li s-a cerut procurorilor sa dea o solutie indiferent care este ea. Din acest motiv ati vazut ca zilele trecvute s-a dat solutie si in cazul lui Dan Barna, un alt dosar care era tinut de 10 ani la sertar. De ce? Nu stim, dar banuim de ce”, a spus Anca Alexandrescu.

Dosarul vaccinurilor din pandemie. DNA cere ridicarea imunității pentru un fost premier și doi miniștri: s-au cerut documente clasificate din ședințele de guvern

„Presedintele Iohannis are o responsabilitate asupra acestei chestiuni”

„Acum, in legatura cu vaccinurile. Am fost prima care a vorbit despre acest lucru, încă de când Florin Cîțu era premier. Florin Cîțu m-a reclamat la CNA si am luat amenda inclusiv pentru acest lucru de la membri CNA, sper ca astazi membri CNA sa se simta cu musca pe căciulă, macar daca nu ne dau banii inapoi, pentru faptul ca m-au amendat. Iata, astazi s-a demonstrat ca am avut dreptate. Imi aduc aminte de acele imagini cu presedintele Iohannis alături de domnul Cîțu și de Ursula Von der Leyen, la conferința de presa de la Spitalul Universitar, cand ne explica domnul Iohannis, alături de doamna Von der Leyen și Cîțu, cat de norocosi suntem ca doamna Von der Leyen ne-a facilitat sa cumparam aceste vaccinuri.

Asadar eu cred ca si presedintele Iohannis are o responsabilitate asupra acestei chestiuni. Pentru că, daca ne aducem aminte, el este cel care l-a girat pe Florin Cîțu atat la conducerea Partidului National Liberal, cat si la conducerea guvernului, si s-a laudat cu aceasta achizitie, desi in repetate randuri am prezentat faptul ca nu este in regula faptul ca s-au achizitionat atatea vaccinuri. Am prezentat chiar contractul in exclusivitate, am prezentat banii, suma uriasa de un miliard de euro care a fost luata din banii statului pentru a cumpara aceste vaccinuri, nimeni nu a facut absolut nimic. Si iata ca in sfarsit incep sa mearga lucrurile”, a mai spus realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

„Am o senzatie de vreo o luna-doua ca parca cineva a descatusat institutiile de forta ale statului roman”

„Dar mai am un singur comentariu de facut pana la ora 18 cand ne vom vedea la Culisele Statului Paralele si vom vorbi despre acest lucru. Atata vreau sa spun: Am o senzatie de vreo o luna-doua ca parca cineva a descatusat institutiile de forta ale statului roman si le-a dat voie sa-si faca treaba. Ma bucur foarte tare pentru ca vad in fiecare zi ca si politia, si DIICOT-ul ies cu cazuri noi, cu cazuri concrete despre care noi, presa, vorbeam de foarte multa vreme, dar parca cineva ori le baga in sertar, ori le punea stop din anumite motive. Ma bucur ca institutiile statului incep sa-si faca treaba. Este un inceput bun, le dau un cec in alb pana la proba contrarie, desigur, si sper sa asistam la cat mai multe momente de acest tip in perioada urmatoare, pentru ca societatea romaneasca, inainte de anul urmator, in care vom avea patru randuri de alegeri are nevoie de aceasta insanatosire”, a mai spus Anca Alexandrescu.

