"Ma suna toată lumea sa vorbesc despre fratii Tate! Nu ii cunosc, nu i-am vazut niciodata fata in fata. Eu sunt un om foarte realist, un om care a terminat Facultatea de Drept si care provine dintr-o familie de avocati. Tatal meu a fost avocat de meserie. Noi romanii am aflat bucatele din ceva ce nimeni nu știe exact. Nici măcar cei ce i-au arestat. Judecătorii, procurorii... Nu sunt dovezi pana in acest moment, inteleg... Au fost arestați fratii Tate. Toată tara fierbe. OK. Bun... avem niste imagini care circula cum au fost bagati in duba. Cum li s-au confiscat averile. Acuzatiile ca au sechestrat, ca au rețea de prostititie au fost dovedite? Cum putem noi sa stim cu exactitate dacă este asa? Prezumtia de nevinovatie este primul lucru care primeaza pana la definitivarea cazului. Daca de 3 luni sunt arestati si judecatorii nu au inca nimic concret despre acest caz noi despre ce vorbim? Eu nu zic ca nu sunt vinovați. Departe de mine. Nu iau apararea nimănui. Eu zic sa dam credit unor oameni si sa nu judecam, sa nu arestam fara dovezi. Sa nu facem circ mediatic aiurea caci dacă nu se va dovedi vinovăția lor, oare ce se va intâmpla? Circul asta mediatic e toxic pentru o societate! In Romania, intai esti arestat, dupa care se caută dovezile. Eu ca cetatean al Romaniei sunt siderata si oripilata ca traim aceste momente. L-am vazut pe Victor Piturca. O mascarada fara pereche! Munca lui de o viata si imaginea lui distruse pentru ce?! Normal eu stiu ca este invers in viata asta! Avem dovezi si arestam. Statul roman plateste atat de multi bani pentru arestarea acestor oameni care sunt vinovati inainte de a administra probe de vinovatie... De multe ori se intampla sa nu se dovedeasca acuzatiile... cine mai sterge dementa creata de media din viata acelor oameni?

Oare nu se pot judeca in arest domiciliar? Oare sunt criminali atat de periculosi? Intreb doar! Exista dovezi clare cu privire la acest caz? Inteleg ca fetele din acest dosar sunt pe arest domicilar. Oare de ce nu putem trata ca niste profesionisti cazurile acestea "celebre"? Oare de ce trebuie sa facem un circ mediatic din orice? Nu cred ca fac cinste tarii! Am inteles ca s-au predat singuri acești doi frati. Puteau sa fuga, cred eu... De ce sa arestam, repet, înainte sa avem toate probele incriminatorii? Asta mi se pare incredibil. Se "scapa" informatii in presa... multe. De ce? Unde in lume exista așa ceva? Daca sunt vinovati, cu siguranta se vor strange probe si isi vor face pedeapsa. Unde este prezumtia de nevinovatie? De ce nu se aplica in Romania? Oare facem aceste circuri mediatice pentru a distrage atentia de la lucrurile care sunt importante cu adevarat? Oare cat plateste statul roman despagubiri in situatia de nevinovatie? Cine sterge imaginile din memoria familiilor avestor oameni? Eu cred ca trebuie sa ne inaltam ca natie! Sa facem lucrurile cum trebuiesc facute. Aresteaza persoanele doar dacă ai dovezi foarte clare! Daca nu ai dovezi, pune-i in arest domiciliar! Si vezi ce gasesti pentru a face lumina in acel caz. Imi pare atat de rau ca se fac procese pentru a face circ national. As vrea sa traiesc intr-o tara libera, unde cine greseste plateste! Dar plateste, repet, pe probe administrate inainte de arestare!", a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, Anamaria Prodan, președinta Organizației de Femei APP pe țară.

Victor Piturca = bun national, saltat de jandarmi din pat!

"La Piturca, la ora 6:00 l-au luat jandarmii din pat. Circul a fost pe masura. I-au arestat copilul. L-au plimbat cu catuse sa-l vada mapamondul! Piturca = bun national. Asa l-am tratat noi romanii. Arestat 24 ore. Pus sub control judiciar si dupa pus in libertate. Azi este fara de greseala si beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. Cine sterge insa bataia de joc si umilinta celor doua saptamani de tele-justitie?", a mai spus Anamaria Prodan.

"Cati bani trebuie sa ceara Piturca acum ca sa spele imaginea de care a avut parte acum cateva zile? Oricat ar castiga, nu mai poate spala rusinea si umilinta", a atras atentia Anamaria Prodan.

"Mi se pare ca legile justitiei trebuie aplicate exact asa cum este normal sa fie", a subliniat aceasta.

Nicolae Ceausescu, o mascarada de proces. Judecam de o viata pe repede-inainte

"Fiecare om, nu conteaza daca este criminal dovedit sau nu, are nevoie de un proces. Imi vine in minte acum procesul Ceausescu. Ne-am facut de ras la nivel mondial. Asistam astăzi la o alta mascarada si vedem ca i se ridica certificatul de revolutionar lui Ion Iliescu. In 25 decembrie 1989, l-am impuscat pe Ceausescu intr-o mascarada de proces si vedem dupa 33 de ani incercam sa reparam ce am stricat atunci. De ce nu invatam nimic din greșelile cumplite pe care le-am făcut? Judecam de o viata pe repede-inainte. Orice caz. Nu conteaza ca ne-am făcut de rasul lumii. Intr-o zi de mare sarbatiare, si anume Nasterea Domnului, am ucis un om fara sa aiba parte de o judecata dreapta. Azi, repet, ridicam certificatul de revoluționar al fostului presedinte. Vedem ce se va intâmpla si in acest caz. Imi pare tare rau ca involuam!", a spus Anamaria Prodan.

"CINE GRESESTE TREBUIE SA PLATEASCA! Obligatoriu. Dar trebuie sa învatam sa facem lucrurile cum este firesc! Ca cetățean al acestei tari, imi doresc ca fiecare om, de orice vârsta, culoare politica, meserie, sa aibă parte de un proces in adevaratul sens al cuvantului. Imi doresc ca, intr-o tara civilizata, sa vedem ca acesti oameni pot beneficia de prezumtia de nevinovatie pana la instrumentarea fiecarui caz! La final, daca este gasit vinovat, sa plateasca, asa cum este firesc!", a concluzionat Anamaria Prodan, vicepreședintele Alianței Pentru Patrie (APP), atragand atentia ca prezumtia de nevinovatie trebuie sa primeze - nu conteaza ce nationalitate are omul, ce varsta, meserie sau din ce mediu social face parte.