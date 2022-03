15 state europene au ales să reducă accizele la carburanţi pentru a micşora preţul la pompă. Potrivit analizei, cei mai bogaţi 10% dintre şoferi vor beneficia de până la opt ori mai mult de aceste reduceri de taxe decât cei mai săraci, în medie, deoarece consumă mult mai mult combustibil, arată studiul citat de Agerpres.



"Şoferii mai bogaţi conduc mai mult, adesea singuri şi cu vehicule mai mari şi mai poluante. De exemplu, o reducere cu 15 cenţi a accizei la carburant pe parcursul a şase luni va reduce factura unui şofer BMW X5 cu 300 de euro, comparativ cu 85 de euro pentru un şofer Citroen C3. Între timp, persoanele care folosesc transportul public nu beneficiază de niciun sprijin", exemplifică specialiştii T&E, în studiul citat.



Printre măsurile recomandate de organizaţia de mediu se află introducerea unui tarif suplimentar pentru petrolul importat din Rusia, iar banii colectaţi în acest mod să fie folosiţi pentru ajutoare sociale punctuale, direcţionate către persoanele cu adevărat afectate de criza combustibilului, dar şi pentru investiţii în dezvoltarea transportului alternativ.



"Guvernele UE susţin că sunt de partea Ucrainei, dar în loc să taxeze petrolul rusesc, îl subvenţionează cu 9 miliarde de euro din banii contribuabililor. Există modalităţi mai bune în care guvernele pot ajuta oamenii. Am putea impune un tarif sau o taxă asupra importurilor de petrol din Rusia chiar acum. În loc să subvenţioneze discreţionar şoferii, ajutorului poate fi direcţionat mult mai clar, către persoanele care au nevoie de el", este de părere Griffin Carpenter, analist auto la T&E.



Estimările specialiştilor T&E arată că ţările din Uniunea Europeană (UE) ar putea colecta 27 de miliarde de euro doar în acest an, dacă ar fi aplicat un tarif de import de 25 de dolari pe baril pentru petrolul rusesc, în condiţiile în care "industria petrolieră a Rusiei ar fi nevoită să accepte tarifarea suplimentară, pentru că nu ar avea alternativă, pe termen scurt".



"Până în prezent, nu au fost luate măsuri pentru reducerea cererii de petrol în Europa, guvernele concentrându-se doar pe reducerea taxelor pe combustibil", se mai arată în studiu.



Grupul celor 15 state europene care au decis reducerea accizelor la carburanţi pentru diferite perioade de timp sunt: Belgia (pentru 3 luni), Croaţia (3 luni), Cipru (2,5 luni), Franţa (4 luni), Germania (3 luni), Grecia (3 luni), Ungaria (3 luni), Irlanda (5,5 luni), Italia (o lună), Malta (decizie pentru 12 luni luată în noiembrie 2021), Ţările de Jos (9 luni), Polonia (6 luni), Portugalia (3,5 luni), Slovenia (o lună) şi Suedia (4 luni).



Un raport al Agenţiei Internaţionale de Energie (IEA), publicat săptămâna trecută, a arătat că, dacă toate statele dezvoltate iau zece măsuri de urgenţă, acestea pot reduce rapid cererea globală de petrol cu 2,7 milioane de barili/zi, echivalent cu cererea de petrol a tuturor maşinilor din China.



"Cea mai uşoară modalitate de a evita preţurile mari ale petrolului este de a face posibil ca oamenii să conducă mai puţin. Guvernele ar trebui încurajeze lucratul de acasă şi să reducă temporar tarifele pentru transportul public. Dacă guvernele vor să ajute gospodăriile cu venituri mici, dependente de maşini, ar trebui să scadă impozitele pe venit, să introducă măsuri pentru încurajarea transportului în comun, sau chiar să ofere subvenţii financiare familiilor afectate", a afirmat Carpenter.



Federaţia Europeană pentru Transport şi Mediu are ca scop promovarea şi crearea atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel global, de politici pe domeniul transporturilor, bazate pe principii de dezvoltare sustenabilă. Înfiinţată în anul 1990, T&E reprezintă 58 de organizaţii din 26 de ţări din Europa, în special grupuri de mediu şi militanţi care lucrează pentru politici de transport durabile la nivel naţional, regional şi local.



2Celsius este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2010 cu scopul de a influenţa politicile privind schimbările climatice la nivel naţional şi european. Asociaţia este membră a organizaţiilor internaţionale European Environmental Bureau, Climate Action Network Europe şi Federaţiei Europene pentru Transport şi Mediu (T&E).



Totodată, din anul 2020, entitatea analizează politicile publice care ţin de gazele fluorurate şi emisiile fugitive de la infrastructura de petrol şi gaze naturale.