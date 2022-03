Potrivit jurnalistului Christo Grozev, Rusia mai are resurse pentru război până duminică, după care se va prăbuși. Tot săptămâna viitoare, Moscova se va confrunta cu sancțiuni, a căror amploare „fără precedent” îl vor afecta și mai mult pe Vladimir Putin, potrivit Nexta.

Bellingcat este un grup de jurnalism de investigație cu sediul în Olanda, specializat în verificarea faptelor și informații cu sursă deschisă. Colectivul și-a câștigat renumele prin faptul că majoritatea anchetelor și analizelor realizate în baza datelor culese și contextualizate s-au dovedit reale.

