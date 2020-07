Ana Birchall, reacție după clasarea dosarului fostului ofițer MAI: ”Ancheta DSP trebuia să probeze că acest domn a fost pacientul zero din focar”

”Fapte: fostul angajat al MAI, a fost in Israel apoi a ascuns acest lucru și a infectat zeci de persoane, printre care mai mulți medici de Spitalul Gerota. Mi-ati scris multi in privat furiosi, pe buna dreptate, pentru aceasta decizie de clasare. Fiind inca o ancheta in curs, tinand cont si de obligatia mea de rezerva ( tocmai pentru a nu se interpreta ca fiind un "act de presiune asupra justitiei") in calitate de cetatean va marturisesc ca nu prea pot intelege cum acest domn politist nu a declarat, din bun simt, educatie si responsabilitate, tara in care s-a deplasat (ca doar medicii nu puteau, in situatie de criza, sa enumere toate tarile din lume si sa il intrebe pe unde a fost!).

Nu inteleg nici ce a facut DSP. Ancheta DSP trebuia sa probeze ca acest domn a fost pacientul zero din focar. DSP nu a probat astfel incat sa ajute in ancheta procurorii! Ce iti este si cu virusul asta, care a refuzat să spună, din proprie initiativa, de la cine a venit! Si da nu prea inteleg ce a cautat PG in preluarea dosarului, fiind un dosar de competenta unui parchet de sector! Sunt intrebari care raman si daca nu sunt lamurite contribuie la erodarea increderii romanilor cinstiti in actul de justitie”, a scris Ana Birchall pe Facebook.