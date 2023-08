Administratorul unei unităţi din Satul de Vacanţă din Constanţa care a fost controlată la sfârşitul săptămânii trecute de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a afirmat că nu a avut nicio plângere că vreun client a făcut toxiinfecţie alimentară după ce a mâncat la unitatea sa. El a precizat că a fost controlat de toate instituţiile care permit buna funcţionare a localului, dar niciuna nu a considerat că trebuie închisă unitatea, cu excepţia ANPC.

Alexandru Pintea, administrator la Casa Ardelenească din Satul de Vacanţă, a povestit, luni, într-o conferinţă de presă, cum au decurs controalele ANPC.



“La primul control al ANPC-ului mi s-a adus la cunoştinţă că nu am condiţiile necesare pentru păstrarea cărnii. Mi s-a comunicat verbal să închidem partea din faţă cu sticlă, lucru pe care l-am făcut, cu măsură de oprire temporară. După remedierea problemelor şi efectuarea demersurilor legale pentru ridicarea măsurilor, nu am primit niciun răspuns timp de şase zile, în condiţiile în care altor operatorii economici din Satul de Vacanţă li s-au ridicat măsurile de închidere temporar. Deţin toate autorizaţiile de la DSV, la Primărie, la Agenţia de Mediu, toate autorizaţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii. La o săptămână după primul control al ANPC-ului, a revenit în control însă nu pentru a ridica măsura, ci pentru a închide punctul de lucru. Cu toate că am remediat problemele specificate la primul control, au spus că nu este bine şi că trebuie să funcţionăm cu grătarul în bucătărie, în condiţiile în care noi suntem linie de autoservire cu specific tradiţional, asta facem, noi prăjim grătare afară. Tot la acest control am fost ameninţat că nu o să mai funcţionez pe tot litoralul vreodată”, a afirmat Alexandru Pintea.



El a menţionat că i-a fost transmis, la cel de-al doilea control, că nu are voie cu grătarul afară şi trebuie pus în bucătărie.



Alexandru Pintea a explicat că angajaţii unităţii mănâncă aceleaşi preparate care sunt cumpărate şi de consumatori.



“Această locaţie funcţionează cu 24 de angajaţi la care li se asigură cazare, mâncare. Toţi cei 24 de angajaţi consumă aceleaşi preparate pe care le comercializăm şi consumatorilor. Nu am avut niciun angajat şi nu am avut nicio plângere cum că cineva a făcut toxiinfecţie alimentară sau a murit. Ţin să menţionez că funcţionez în Satul de Vacanţă de trei ani, niciodată nu am avut vreo sesizare pentru toxiinfecţie alimentară, în condiţiile în care în plin sezon estival servesc în plin sezon estival undeva la 700-800-900 de oameni pe seară. Nu înţeleg interesele domnului Horia Constantinescu sau domnului Paul Anghel, care de fiecare dată a fost prezent la controalele ANPC-ului şi care ne ameninţă că nu vom funcţiona în Satul de Vacanţă. Primim ameninţări din partea domnilor că nu voi mai funcţiona în judeţul Sălaj, unde am o unitate care nu are nicio legătură cu sistemul HoReCa”, a mai declarat administratorul.



El s-a referit şi la controlul de la sfârşitul săptămânii trecute.



“În urmă cu trei zile a venit din nou controlul de la ANPC, când a fost şi scandalul mediatizat de vis-a-vis, lucru care nu s-a desfăşurat în incinta unităţii şi nu are nicio legătură cu unitatea asta. Vreau să evidenţiem că noi nu funcţionăm pe alee, aşa cum spune domnul Horia Constantinescu, care a venit din nou cu ameninţări la adresa mea, că în orice locaţie obţinută de mine sau de familie ei vor fi prezenţi pentru a închide unităţile pe care le deţin. Oriunde în ţară. La cererea domnului Horia Constantinescu au venit şi organele de la ANAF şi Jandarmeria, încercând alte metode de intimidare. Conform registrului unic de control, pot demonstra că am fost verificat de toate instituţiile care îmi permit buna funcţionare a activităţii, respectiv niciuna dintre instituţiile respective nu a considerat că trebuie să închidem unitatea”, a mai afirmat Alexandru Pintea.



El a precizat că anul trecut nu a fost sancţionat de către ANPC, iar calitatea serviciilor oferite nu a scăzut faţă de 2022.



“Şi anul trecut am avut control de la ANPC şi nu am închidere, nu am avut probleme şi am funcţionat tot în condiţiile astea. Nu am modificat absolut nimic, dimpotrivă, ne-am îmbunătăţit servirea, nu am degenerat. Era tot Horia Constantinescu preşedintele ANPC şi anul trecut”, a mai declarat administratorul de la Casa Ardelenească.



La conferinţa de presă a fost prezent şi preşedintele Asociaţiei Operatorilor din Satul de Vacanţă, Mircea Ştefan, care a afirmat că agenţilor economici din această zonă nu le convine ca Satul de Vacanţă să fie denigrat.



“Nouă nu convine ca Satul de Vacanţă să fie denigrat. Avem colegi care au avut două grupuri de turişti de câte 40 de persoane care au refuzat să mai vină din cauza acestei influenţe negative pe care a generat-o acest control. (…) Trebuie să se facă o anumită rectificare. Căsuţa cutare sau societatea cutare, ei sunt în culpă. De ce Satul de Vacanţă? Ce vină avem noi, Satul de Vacanţă?”, a declarat Mircea Ştefan.



Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri seara, mai mulţi comercianţi din Satul de Vacanţă din Constanţa, iar acţiunea s-a lăsat cu scandal.



Preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat că echipele de control au fost înjurate şi s-a aruncat cu mâncare în comisarii instituţiei. ANPC a descoperit că în acele unităţi se gătea pe trotuar, iar alimentele nu erau ţinute la temperatura potrivită. Situaţia s-a calmat la apariţia poliţiştilor.



“Au fost verificaţi opt operatori economici, s-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de 124.000 lei şi două avertismente. S-a dispus măsura de oprire temporară a prestării serviciilor de alimentaţie publică până la remedierea deficienţelor constate pentru trei operatori economici. S-au făcut propuneri pentru sancţiuni complementare de închidere definitivă pentru patru operatori economici şi închidere de la 6 la 12 luni pentru un operator economic”, a anunţat CJPC Constanţa.