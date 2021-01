Amendă de 12.000 de euro pentru șicane în trafic. Suedez, lăsat fără permis după scandalul cu un român

Românul povestește că un șofer i-a tăiat fața și a frânat, astfel că a fost și el nevoit să oprească brusc.

Bărbatul spune că a fost la un pas de a suferi un grav accident.

„Ce şi-a zis, stai că îţi arăt eu ţie, şi mi-a frânat în faţă, am reuşit cu greu să opresc la timp, am auzit cum marfa din container s-a "rearanjat”. Ok, no problem, mi-am zis în sinea mea, l-am sunat pe şef”, susține românul.

El spune că pe acea porțiune de drum, din poziția în care era, nu avea cum să vadă mașinile ce veneau din dreapta sa. Potrivit bărbatului, șoferul care l-a șicanat a primit o amendă de 12.000 de euro și s-a ales și cu permisul suspendat vreme de trei luni.