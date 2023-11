Ambasadorul român a dat exemplul României, care a devenit un pilon de stabilitate într-un context regional complex, cu un război la graniţă. ''Suntem o zonă de prosperitate, care inspiră încredere şi atrage investiţii. Suntem un model de toleranţă şi de integrare a diversităţii. Avem o identitate şi valori puternice, avem tradiţii şi obiceiuri care sunt protejate. Aceasta înseamnă Uniunea Europeană. A fi membru UE înseamnă: democraţie, prosperitate, libertate. Înseamnă să poţi să-ţi construieşti viitorul în pace, aşa cum îţi doreşti tu, cu încredere şi cu speranţă în ziua de mâine'', a argumentat ambasadorul, spunând că un tânăr student l-a întrebat cu ce argumente să-şi convingă prietenii sceptici că locul Republicii Moldova e în Europa şi că integrarea în Uniunea Europeană e un lucru bun.

Promovări-surpriză în instituțiile de forță din România: Reprezentanți ai MApN, MAI, SIE, SPP, STS și MJ, înaintați în grad



Pentru că Republica Moldova asigură drepturile şi libertăţile fundamentale pentru fiecare cetăţean al său. Pentru că guvernarea pro-europeană de la Chişinău investeşte în dezvoltarea satelor şi oraşelor. Pentru că Republica Moldova a luptat să-şi asigure independenţa energetică, şi-a deschis braţele şi casele pentru a primi sute de mii de refugiaţi ucraineni. Pentru că guvernarea pro-europeană a parcurs cu succes un proces incredibil de reforme, fapt confirmat de Comisia Europeană. Pentru că în fiecare zi luptă curajos împotriva acţiunilor hibride ale Rusiei, a enumerat diplomatul, adăugând că România a fost, este şi va rămâne alături de Republica Moldova în toate aceste eforturi. Legăturile strânse cu România şi cu Europa sunt vii şi prezente în toate domeniile: limbă, istorie, cultură, Biserică, economie.



Ţurcanu şi-a exprimat speranţa că politicienii europeni nu îi vor dezamăgi pe cetăţenii Republicii Moldova şi vor vota favorabil pentru începerea negocierilor de aderare cât mai curând.

Razboiul tigarilor ia amploare. O țară din Europa va interzice fumatul pe toate plajele, în parcuri și păduri

Republica Moldova este deja o ţară europeană, are valori europene şi gândeşte european. Şi când spun asta, mă gândesc la ce am văzut recent la Cahul, dar şi la Bălţi, Vulcăneşti sau Comrat, unde am întâlnit oameni care văd şi înţeleg viitorul european al Republicii Moldova; care doresc să înveţe limba română şi se uită cu interes spre Europa. Oameni harnici care îşi doresc Europa la ei acasă. De asemenea, constat cu satisfacţie că forţele pro-europene de la Chişinău ascultă dorinţele şi nevoile oamenilor şi lucrează intens să le îndeplinească.



''Azi, sărbătorim împreună, aici la Chişinău, Ziua Naţională a României - ziua tuturor românilor. A celor care simt, gândesc şi vorbesc româneşte. Sper ca peste nu mult timp să putem sărbători cu toţii împreună, în Uniunea Europeană.



Tot în Republica Moldova va avea loc joi concertul - manifest "Să întindem hora mare", dedicat Zilei Naţionale a României, cu participarea Ansamblului Folcloric Naţional "Transilvania" din Baia Mare şi susţinut de Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" la Chişinău, scrie Agerpres.



Evenimentul, organizat la Palatul Naţional "Nicolae Sulac" din Chişinău, va aduce pe aceeaşi scenă artişti de excepţie şi ansambluri îndrăgite de pe cele două maluri ale Prutului şi va constitui un omagiu adus tradiţiilor folclorice, din toate regiunile istorice româneşti, care ne leagă.

Decizie șocantă a justiției franceze: Prințul Paul scapă de închisoarea din România. Extrădarea a fost refuzată