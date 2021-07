”Casele au fost luate de ape în Erftstadt-Blessem, iar unele s-au prăbuşit. Mai multe persoane sunt date dispărute”, au anunțat autoritățile districtului pe Twitter.

Presa scrie că au fost confirmate mai multe decese, însă numărul acestora nu a fost făcut public deocamdată.

În imaginile surprinse în zona dezastrului şi publicate de autorităţi se poate vedea un vast crater în care se revărsau cantităţi mari de pământ, apă cu noroi şi moloz.

”Primim apeluri de urgenţă din gospodării, însă de multe ori intervenţia nu este posibilă”, au transmis autorităţile din zona aflată la mai puţin de 40 de kilometri de Koln, potrivit Agerpres.

Soil erosion and gully head retreat are threatening the German town of Erftstadt-Blessem after heavy rainfall and the subsequent floods of the last few days @ErosionWatch https://t.co/6HkIHtlBj9