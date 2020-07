Alte termene de finalizare la metroul din Drumul Taberei, la 8 ani după începerea lucrărilor / Când va fi pusă în funcțiune Magistrala 5

"Întotdeauna dumneavoastră, jurnaliştii, întrebaţi beneficiarul, dar constructorul nu ştiu dacă a fost întrebat. Noi l-am întrebat. Ieri am avut la ora 10:30 şi o întâlnire de comandament chiar şi cu reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, şi am solicitat până luni să ne pună la dispoziţie graficul pentru probele de punere în funcţiune. Aceste probe constau atât în verificări tehnice punctuale pe fiecare instalaţie, cât şi în probele tehnologice raportat la circulaţia efectivă a trenurilor de metrou. Au acest termen până luni să ne pună la dispoziţie aceste grafice şi reprezentanţii din contractul de structură şi cei din contractul de finisaje şi cei din contractul de automatizare a traficului. În momentul în care probele tehnologice cu trenurile de metrou sunt validate şi sunt în regulă, poate pleca primul tren, coroborat cu probele aferente sistemului de siguranţă pe detecţie incendiu, stingere incendiu, efracţie", a susţinut Mocanu.



Potrivit acestuia, de obicei, durata probelor tehnologice variază între 4 şi 6 săptămâni.



"De trei săptămâni de când am fost numit în funcţia de director, eu am fost la două zile în şantier. Azi noapte, la ora 23:00, eu eram la puţ şi se lucra. De ieri a început să se sape la vestitul puţ de la Parc Drumul Taberei, de la acea centrală de ventilaţie. S-a început să se spargă să se facă legătura cu tunelele de circulaţie", a spus acesta.



Întrebat dacă circulă metroul în luna septembrie, Mocanu a răspuns: "Vom vedea". La întrebarea dacă ne aşteptăm ca în luna luna octombrie să se întâmple acest lucru, şeful Metrorex a spus: "Eu nu mă aştept la nimic. Eu mă aştept ca fiecare să-şi facă treaba şi asta le-am spus ieri constructorilor că au un contract pe care nu i-a obligat nimeni să-l semneze. Ba, dimpotrivă, unii dintre ei chiar au mers în instanţă la momentul respectiv ca să câştige acest contract".



Chestionat de asemenea cu privire la cine răspunde dacă metroul din Drumul Taberei nu circulă nici în luna septembrie, Gabriel Mocanu a admis: "Ca de fiecare dată, directorul general".