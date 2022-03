Alla a rămas în Ucraina patru zile de la început războiului și ne-a dezvăluit clipele cumplite prin care a trecut.

”Coșmarul a început în data de 24 februarie, când m-am trezit dimineața, în jurul orei 7, din cauza unui zgomot puternic. În acel moment, am verificat telefonul și atunci am vazut miile de apeluri ratate în care apropiații voiau să mă anunțe că ne-a atacat Rusia. În acel moment, am auzit sunetul de care mă temeam cel mai mult: alarma de RĂZBOI.

În secunda următoare, ne-a cuprins panica. Brusc, am conștientizat că zgomotul care mă trezise fusese, de fapt, o bombă. În acele clipe, am realizat că trebuie să ne ascundem și ne-am adăposit într-un buncăr din apropierea locuinței.

Am stat patru zile în adăpost, ieșeam doar ca să mergem până acasă, să facem duș și să aducem provizii.

Momentele prin care am trecut sunt de nedescris. În zilele în care am stat în buncăr, mi-am dat seama că trebuie să fug din Ucraina, pentru a mă salva. Familia mea, în schimb, nu a dorit să părăsească țara și au decis să rămână”, ne-a spus tânăra.

Alla a plecat singură spre România. În drum spre graniță, ne-a povestit cum își vedea țara bombardată. Nu-i venea să creadă că era realitatea, și nu un vis urât.

Tânăra a ajuns la vama Rădăuți-Prut doar cu o pungă în mână și cu lacrimi în ochi. Nu a fost lăsată să intre în România deoarece nu avea mașină. Vama Rădăuți-Prut este punct de trecere a frontierei doar pentru autoturisme.

Alla a fost nevoită să roage persoanele care așteptau în mașini să o ajute să treacă vama pentru a scăpa de război. O familie de creștini a ajutat-o și au luat-o la ei, în București.

Drama prin care trece Alla nu s-a încheiat. Bunica, în vârsta de 80 de ani, și tatăl ei, de 62 de ani, au rămas în Ucraina. Nu a mai reușit să ia legătura cu ei de când a fugit din țară.

Armata Rusiei a distrus reţeaua de electricitate și telefonia nu mai funcționează.

Mama Allei a reușit să părăsească Ucraina și acum se află în Germania.

Tânara ucraineană ne-a povestit că este singură printre străini și îi este greu să găsească un loc de muncă pentru că nu știe limba română.

Oraşul Cernihiv este înconjurat de forţele ruse de mai bine de o săptămână, iar pagube înregistrate pe scară largă sunt cauzate de rachete şi atacuri aeriene. Multe persoane și-au pierdut viața.

Orașul se află în apropierea graniței cu Belarus și la aproximativ 100 de kilometri nord de Kiev. Din cauza bombardamentelor, Chernihiv este deconectat de la rețeaua de energie electrică, iar mai multe cartiere ale orașului de 300.000 de locuitori au rămas fără apă.

*Sursa foto: ProfiMedia

Materialul este realizat în exclusivitate de jurnalista Realitatea.net Claudia Dascălu.