Alina Pușcaș, infectată cu noul coronavirus: ”Sunt într-un cort. Se vede pădurea. Sunt optimistă”

Ea este internată la spitalul militar mobil din incinta “Ana Aslan”.

“Sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat. Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. Nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat, pentru că nu ai nicio vină” a spus Alina pentru o revistă mondenă.