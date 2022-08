"Nu, este fake news ce s-a aflat dintr-o anumită sursă (...), dar e clar că nu a fost la şedinţă. Am fost la şedinţa BPN, zâmbesc pentru că nu are legătură cu şedinţa noastră, nu s-a discutat despre ieşirea niciunui partid, nici a PSD, nici a UDMR, de la guvernare. Şi cred şi v-o spun la modul foarte ferm şi serios, în această perioadă orice partid şi-ar pune problema să iasă de la guvernare s-ar decredibiliza total. Exclud ca vreunui partid consolidat, sănătos la cap, să-i treacă prin cap un asemenea scenariu", a afirmat Gorghiu, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor, relatează Agerpres.



Referitor la măsurile ce pot fi luate în Coaliţie pentru a nu exista tensiuni cu UDMR, Gorghiu a spus că va exista o şedinţă a coaliţiei în cadrul căreia liderii UDMR vor oferi explicațiile necesare, totul după declaraţia premierului Ungariei la Tuşnad, context în care lucrurile vor fi lămurite şi lumea "se va concentra pe exerciţiul guvernamental şi parlamentar": "Eu nu le-aş numi tensiuni permanente în coaliţie, sunt discuţii, ca în absolut orice fel de format care presupune mai mult de o persoană. Există discuţii, există dezbateri, chiar şi polemici, dar pe care încercăm să le ducem în sfera constructivului. Va exista acea lămurire, sunt convinsă, în coaliţie cu privire la acea declaraţie a premierului Orban, este inevitabilă o şedinţă a coaliţiei şi sunt inevitabile explicaţiile, pentru că ceilalţi lideri ai coaliţiei le-au solicitat. Ca atare, sunt convinsă că ele vor veni, însă sper eu că a trecut acea perioadă de vârf, de tensiune şi că, după ce vor fi lămurite lucrurile în cadrul coaliţiei, toată lumea se va concentra pe exerciţiul guvernamental, pe exerciţiul parlamentar, aşa cum trebuie".



Alina Gorghiu a subliniat, totodată, că a condamnat imediat declaraţiile de la Tuşnad ale premierului Ungariei, Viktor Orban, adăugând că toţi liderii PNL s-au delimitat de acestea şi au apreciat poziţia preşedintelui Klaus Iohannis. Ea a arătat, în context, că "nu este deloc constructiv" să fie alimentat acest subiect, despre care s-au dat "toate declaraţiile posibile".



"Eu am condamnat imediat după declaraţiile premierului Orban, care au avut loc pe teritoriul României, genul acela de declaraţii, ne-am delimitat de ele toţi liderii PNL, toată lumea a apreciat şi poziţia preşedintelui României, care a fost una fermă cu privire la acele declaraţii. Ca atare, cred că în momentul acesta a pune paie pe foc suplimentar şi a tot da declaraţii pe un subiect pe care s-au dat toate declaraţiile posibile nu e deloc constructiv", a arătat Gorghiu.