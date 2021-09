"A fost o decizie asumată, noi nu ne băgăm în circul USP Plus AUR. Pe de altă parte, se prefigurează o mare împăcare între PNL și USR Plus, ori PSD nu este grupul prin care USR șantajează PNL pentru a reintra la guvernare. Obiectivul nostru și al României nu este de a se împăca această coaliție, ci de a trimite acasa guvernul PNL USR Plus."

Simonis a explicat și de ce PSD nu are încredere în efectul moțiunii de cenzură inițiate de AUR și USR Plus.

"Atunci când USR Plus spune că dacă pleacă Florin Cîțu revine la guvernare asta nu înseamnă decât că scăpăm de un premier și după aceea vine un alt guvern PNL cu USR PLUS, poate condus de Orban. (...) Noi nu am fost consultați în legătură cu inițierea și textul moțiunii."

"Eu vă spun foarte clar că Florin Cîțu este istorie. În 2-3 săptămâni de acum încolo va fi demis. Odată cu demisiile miniștrilor USR Plus din guvern, premierul trebuie să vină în 45 de zile în Parlament și nu va primi votul de încredere", a mai declarat liderul deputaților PSD.