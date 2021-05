Realitatea PLUS

Deputatul PSD consideră un factor decisiv numărul de internări noi în spitale, dar, mai ales, cazurile extrem de grave care ajung la terapie intensivă.

Alexandru Rafila: „Și noi putem face testare riguroasă săptămânal, în școli, cu teste non-invazive. Am făcut mai multe teste de felul acesta băiatului meu de 10 ani, nu e nimic traumatic în această testare. Nu se opune nimeni utilizării testelor de salivă. Totuși, România nu poate transmite în felul acesta cazurile pozitive în sistemul european. Testul din salivă trebuie confirmat printr-un alt test PCR sau antigen pozitiv. (…) Una e relaxarea oamenilor de Paște și altceva este deschiderea școlilor. Să nu amestecăm lucrurile. Noi am suferit foarte mult în ultimul an pentru că școlile au fost închise în România, în mod contrar față de ce s-a întâmplat în alte țări din UE. Numărul de cazuri noi în școli a fost inferior numărului de cazuri noi din populația generală. Nu putem spune că școala a influențat negativ pandemia din România. Va exista o creștere după Paște, rămâne de văzut cât va fi această creștere. Va conta numărul celor internați în spital și mai ales al celor care ajung la ATI. Avem 1.190 de persoane la terapie intensivă în acest moment. Acesta e indicatorul ce trebuie urmărit.”