Rafila a adaugat ca vaccinarea, in Romania, are nevoie de noi cai de comunicare si de atragere a oamenilor, mai ales in mediul rural.

"Se repeta, probabil, scenariul de anul trecut, doar ca cifrele sunt mult mai mici pentru ca deja o parte din populatie este imunizata, chiar daca Romania nu este printre tarile cu un procent important, vedeti ca avem vreo patru milioane si ceva de persoane care au fost vaccinate pana in momentul de fata. Comparati, de exemplu, cu Franta care are 30 de milioane din 60 vaccinate, jumatate din populatie a fost deja imunizata", a spus Alexandru Rafila, luni, la un post TV.

"In mod evident, trebuie sa ne pregatim si sa continuam campania de vaccinare pana in toamna si daca se va atinge acel prag psihologic de 10 milioane cu atat mai bine, dar din ce vad eu nu cred ca aderenta la vaccinare nu va fi extraordinara in continuare, daca nu se gasesc noi cai de comunicare, de atragere a oamenilor sa se vaccineze, mai ales in mediul rural", a mai spus Rafila.