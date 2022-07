Prin clipe grele trece Alexandru Arșinel. În vârstă de 83 de ani, marele actor a ajuns într-un azil de bătrâni, după ce nu a mai putut să meargă. Din cauza problemelor de sănătate, apropiații au decis să îl interneze.

„Din declaratiile apropiatilor, l-au gasit cazut in casa, au chemat ambulanta si au decis sa il duca la acest spital azil pt ca are pb locomotorii. am inteles ca starea lui merge spre bine”, spune Ioana Mandache – jurnalist monden.

Din păcate, îndrăgitul actor a tot avut probleme de sănătate în ultimele luni. În februarie, acesta a fost luat cu ambulanța de la domiciliul său după ce a acuzat stări de rău.

Alexandru Arșinel, fost director general adjunct al Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” din București, nu a mai urcat pe scenă de la finalul anului trecut. Asta după ce i-a fost montat un stent la inimă la un spital privat din Capitală. Cu toate astea, el a fost premiat în luna iunie a acestui an cu Ordinul “Crucea Bucovinei”, eveniment care a avut loc chiar în casa artistului.