Alex Găvan, despre modul iresponsabil în care oamenii consumă resursele Terrei

Alex Găvan: „KIND REMINDER. Dragul meu, draga mea, da, tu, cel/cea care citesti acum, te rog, ia aminte. Cum stai si iți savurezi în tihnă cafeaua de duminică dimineată, liniștit si nebănuitor, iaca că tocmai a trecut peste tine Earth Overshoot Day. Mai pe românește, Ziua Depășirii sau Ziua Suprasolicitării Pământului. Da, a fost în acest weekend, mai precis ieri, 22 august 2020. Ziua până la care omenirea a consumat toate resursele pe care planeta le putea genera pentru anul acesta. Pentru România, aceasta data a fost 11 iulie 2020, mai rapid decât media globală. Adica noi, cu toții, am facut asta. Tot ceea ce trece de acesta dată depășește capacitatile naturale de regenerare ale planetei. În prezent, consumăm resursele a 1,75 planete. Acum douăzeci de ani, aceasta data era cu aproximativ doua luni mai tarziu.

Trăim, practic, pe credit, și ca orice credit, acesta va ajunge la scadență. Scadență pe care, este adevărat, poate că nu vom mai apuca să o achităm noi, dar cu siguranță copiii noștri vor fi obligați să o plătească scump și nu ne vor ierta pentru asta. Suntem singura specie de pe fața pământului care își distruge propriul habitat.

Cred că e important să conștientizăm faptul că nu suntem stăpânii acestei planete, cuceritorii acestei planete, ci mai degrabă, custozii acesteia, iar postura de custode vine cu o responsabilitate pe măsură. Planeta aceasta înseamnă abundență, dar pentru ca abundența să se poată manifesta, o poate face doar în momentul în care fiecare dintre noi luăm cu măsură, luăm atât care ne este necesar, atât cât ne trebuie.

Does it ring a bell? Any bell? Food for thought. Dragul meu, draga mea, te rog, ia aminte.”