Crima s-a produs în cartierul Calea Șagului. Femeia de 77 de ani era singura acasă in momentul in care atacatorul a intrat peste ea in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc, potrivit Opinia Timișoarei.



Agresorul a lovit-o cu putere si s-a luptat cu ea in holul locuinței. La un moment dat, femeia a reușit să deschidă ușa apartamentului și a strigat: „Ajutor! Hotul!”



În acel moment, vecinii au sunat la 112, iar medicii și polițiștii au ajuns rapid la fața locului. Din păcate, victima nu răspuns manevrelor de resuscitare și a murit în drum spre spital.



Surpriza polițiștilor a fost să-l descopere și pe principalul suspect prăbușit pe podea, în apartamentul în care a avut loc crima. Acestuia i s-a făcut rău și a intrat in coma diabetică, dar și-a revenit după administrarea tratamentului și a fost dus la spital, urmând apoi să fie audiat.