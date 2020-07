Alertă, la Găeşti. Doi pacienţi infectați cu noul coronavirus au fugit din spital. Managerul unității spitalicești a anunțat Poliția

„Activitatea în spital decurge normal. Este firesc, la o asemenea situaţie, să existe sincope, discontinuităţi, deficienţe, dar nimic nu împiedică asigurarea sănătăţii pacienţilor. Vă rog să manifestaţi înţelegere, toleranţă, să pricepeţi că eu, managerul unităţii nu răspund la comandă politică. Noi îngrijim oameni... Doi bolnavi au fugit din spital.

Am anunţat poliţia. Respectăm legea şi facem medicină. Altceva nu ştim. Adică ba da! Mai facem ceva: încercăm să facem parte din spital şi cu activitate non covid. Sper să reuşim. Noi vă respectăm, vă rog să respectaţi şi dvs personalul acestui spital. Eforturile tuturor sunt mari şi continue şi am atins abia jumătate din numărul posibil de internat”, a scris, pe Facebook, managerul Spitalului din Găeşti, Laurenţiu Beluşică.

Potrivit unor surse, cei doi pacienţi au fost internaţi după vechile reglementări şi au venit, din proprie iniţiativă să se retesteze. Când au văzut agitaţia din spital s-au speriat şi au plecat, declarând că nu mai vor să se testeze, de teama reinfectării.