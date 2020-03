Medic de la spitalul din Sfântu Gheorghe, infectat cu COVID-19: trei secții închise

UPDATE: Conducerea Spitalului a informat, duminică seara, că rezultatele testelor efectuate pentru depistarea prezenței virusului COVID-19 în cazul celor 60 de persoane aflate în carantină au ieșit negative.

Singurul confirmat ca fiind infectat rămâne medicul ginecolog revenit în țară din Austria, la începutul lunii martie, și pentru care sâmbătă seară testele au confirmat prezența coronavirusului.

Un număr de 60 de persoane, pacienți și angajați ai spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof, din Sfântu Gheorghe, se află în carantină în secțiile Obstetrică-ginecologie și Neonatologie, iar Sala de nașteri a unității medicale a fost, de asemenea, plasată în carantină, după ce un angajat întors la începutul lunii din străinătate a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus.

Managerul spitalului, András Nagy Róbert a precizat că, începând de sâmbătă, de la ora 21:15, odată cu primirea rezultatului testului, toți pacienții cu patologie obstetrică-ginecologie au fost redirecționați către Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, iar Direcția de Sănătate Publică (DSP) Covasna a demarat o anchetă epidemiologică și va preleva probe de la toate persoanele care au intrat în contact cu medicul respectiv.

Potrivit acestuia, până la confirmarea infectării cu noul coronavirus, în perioada 8-18 martie, medicul a consultat mai mulți pacienți, atât la secția de Ginecologie, cât și în Policlinică și în cabinetul particular pe care îl are.

"Ieri seară, în jurul orei 21:00, ne-a anunțat DSP Covasna despre faptul că un angajat de-al nostru, de la secția de Ginecologie, a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus, motiv pentru care începând cu ora 21:15 deja am luat decizia de redirecționare a pacienților către spitalul suport (…) De la acea oră, în secțiile respective nu a mai intrat nimeni (…) Dimineață de la 08:30 am început ancheta epidemiologică. După estimarea noastră va dura cel puțin 2 zile. Am luat decizia de decontaminare a clădirii, a holurilor, absolut tot (…) Este greu de spus ce amploare ar putea să ia, fiind vorba despre sute de contacți. Norocul este că în toată această perioadă de când s-a reintors medicul din Austria a purtat mască și mănuși tot timpul. Cred că nu va avea o amploare atât de mare pe cât ar fi putut avea dacă nu erau măsurile acestea de protecție", a declarant managerul spitalului, András Nagy Róbert.

El a mai precizat că la momentul instituirii carantinei, la secția de Ginecologie se aflau internate 8 paciente, o gravidă care urmează să nască și 13 mămici, iar 17 copii se află la secția de Neonatologie. Alături de aceștia, au fost plasați în carantină, sub supraveghere medicală, și 21 de asistente și medici care la momentul respectiv se aflau la serviciu.

