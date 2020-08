Alertă! Directorul APIA Dolj şi directorul de imagine din Consiliul Județean Dolj, confirmaţi cu coronavirus

În prezent se află internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova.

„Eu m-am protejat tot timpul şi am impus reguli foarte stricte de prevenţie la serviciu. Oricine a intrat la mine în birou a purtat mască, implicit eu, şi a păstrat distanţa. Dar, vă daţi seama, eu semnez circa 10.000 de documente pe lună şi este posibil să o fi luat de oriunde“, a declarat directorul APIA. Într-o zi mi-am dat seama că nu mai am gust. Am sunat şi am spus că am simptome de Covid, a venit ambulanţa, iar acum suntem internaţi. Condiţiile sunt foarte bune în spital, dar îi sfătuiesc pe toţi să aibă mare grijă şi să se protejeze cât mai mult posibilc- directorul APIA Dolj.

