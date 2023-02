Marian Popa, fermier, a fost întrebat, joi, la un post tv, de ce cerealele din Ucraina care trebuiau să tranziteze ţara noastră au rămas în România şi despre ce cantitate e vorba.

"E greu de estimat cât au rămas, s-au tranzitat circa nouă milioane de tone de cereale prin România şi sigur că o mare parte din aceste cereale au rămas, au fost cumpărate de traderi din România. S-au întâmplat multe lucruri care au condus la o aglomerare mare pe Portul Constanţa. În momentul acesta portul este blocat din câte am aflat eu. Am vândut circa o mie de tone de porumb şi a durat vreo două săptămâni ca să fie transportată această cantitate, lucru care se derula în alte situaţii în două zile. În momentul de faţă portul este blocat. Este un exces de cereale ceea ce a dus la scăderea preţului cu 30% faţă aceeaşi perioadă a anului trecut", a afirmat fermierul.

El a precizat că, în aceste condiţii, unii fermieri riscă falimentul.

"Eu nu am mai întâlnit să fie un preţ mare atunci când recoltăm şi în această perioadă când preţurile erau mai ridicate sunt cele mai scăzute şi tendinţa este în continuare să scadă datorită acestei situaţii. Am înţeles că se va face o intervenţie la Uniunea Europeană de către miniştrii agriculturii şi sigur că trebuiesc luate nişte măsuri şi această pierdere. Ne paşte falimentul pe foarte mulţi dintre noi. Ne-am făcut un plan de afaceri pe un stoc de marfă, am luat credite, a fost şi aici un lucru inedit, am avut creditare favorabilă anul trecut pentru a ne desfăşura activitatea cu dobânzi mici, dobânzi subvenţionate şi aceasta a condus la faptul ca noi să nu vindem marfa. Şi foarte multă marfă, cantitate mare se află pe stoc, iar acum vine scadenţa acelor credite. Trebuie să vindem. Am înţeles că unii vând la preţuri mult mai mici, dar nu au cui", a mai declarat Marian Popa.

De asemenea, preşedintele Asociaţiei Fermierilor Români, Daniel Botănoiu, a afirmat că marfa din Ucraina este refuzată de clienţii tradiţionali ai fermierilor din ţara noastră deoarece este produsă din seminţe ameliorate genetic.

"Clienţii noştri tradiţionali de până acum erau obişnuiţi cu marfă de calitate, cu bune practici agricole respectate. Mai nou, silozurile sunt pline. De ce? Clienţii tradiţionali refuză să mai ia pentru că Ucraina, Rusia produceau plante din sămânţă ameliorată genetic: porumb, floarea-soarelui, grâu. Tot ce produceau ei. Ei aveau dreptul să folosească organisme ameliorate genetic. Motiv pentru care a apărut această suspiciune. Pe de altă parte, sigur că preţul este important pentru că este aproape cu 100 de dolari mai puţin decât mărfurile din România", a afirmat Daniel Botănoiu.

El a precizat că poziţia ministerului Agriculturii vizavi de această situaţie este îndreptăţită şi că trebuie găsite soluţii şi pentru fermierii români.

Şase state din Europa Centrală, între care şi România, au cerut Uniunii Europene să ia măsuri pentru a atenua problemele cauzate de creşterea importurilor de cereale ucrainene în regiune, plângându-se că acest aflux a redus preţurile şi i-a afectat pe fermierii locali.