Știu că lumea așteaptă numele de pe listă ce au fost aprobate azi. Este vorba de Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Adina Vălean, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Mircea Hava, Gheorghe Falcă, fostul ministrul al Energiei, Virgil Popescu, Alexandru Muraru și Mara Mareș.

Am votat, de asemenea, alianța cu PSD, și conex la acest punct, am aprobat convocarea în ședință de urgență a Consiliului Național al PNL pentru 24 martie, astfel încât să validăm decizia de constituire a alianței și desigur să finalizăm procedura prin absorbție cu ALDE. Am validat candidaturile pentru 21 de candidați la poziția de președinte de Consiliu Județean și de municipii reședință de județ, la care se adaugă și candidații pentru sectoarele 1 și 6 ale Bucureștiului. Am stabilit ca să-l avem azi invitat pe candidatul la Primăria Capitalei. A fost în mijlocul nostru domnul doctor Cîrstoiu. Am validat și aceasta candidatură prin votul Biroului Politic Național, astfel, ordinea de zi a fost finalizată.

Cîrstoiu, prezent în forurile de conducere PSD și PNL pentru validarea candidaturii

Candidatul comun al PSD şi PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat, joi, că forurile de conducere ale celor două partide au validat candidatura sa.



"Sunt candidatul PSD-PNL la Primăria generală a Capitalei şi astăzi s-a întâmplat un lucru firesc: am fost prezent în forurile de conducere ale colegilor social-democraţi şi ale colegilor liberali pentru validarea candidaturii mele, ceea ce s-a şi întâmplat", a spus medicul Cîrstoiu, joi, după ce a participat la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.



El a menţionat că se cunoştea "de multă vreme" cu unii colegi liberali, mulţi dintre ei fiindu-i pacienţi în decursul timpului.



Cîrstoiu a precizat că nu are niciun mesaj pentru Nicuşor Dan şi Cristian Popescu-Piedone.



Întrebat dacă cei doi contracandidaţi menţionaţi "sunt deja învinşi", Cîrstoiu a răspuns: "Vom vedea asta. Decizia nu îmi aparţine mie, ci cetăţenilor Capitalei şi ei sunt nişte oameni admirabili care ştiu ce au de ales".



Medicul Cătălin Cîrstoiu a fost prezentat oficial, miercuri, drept candidat comun al coaliţiei PSD - PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei.



Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă la care Cîrstoiu a participat alături de preşedinţii PSD şi PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă.



Totodată, la evenimentul desfăşurat miercuri la Palatul Parlamentului au fost prezenţi liderii organizaţiilor din Bucureşti ale celor două partide - Gabriela Firea şi Sebastian Burduja.