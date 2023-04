Inainte de a face alegerea relaxează-te, respiră adânc, și încearcă să nu te gândești la nimic. Apoi, cand simti ca esti pregatit deschide ochii si priveste urmatoarele fotografii. Care este drumul pe care alegi sa mergi?

Drumul numarul 1

Persoanele care ale acest drum au un spirit delicat, melancolic si o natura gentila. Iti place sa admiri frumosul si esti cel mai fericit cand te afli inconjurat de obiectele tale favorite. Traditiile si trecutul sunt foarte importante pentu tine, scrie Sfatul Parintilor.

Prin alegerea unei carari inflorite demonstrezi ca nu-ti place sa te grabesti si apreciezi lucrurile marunte pe care ti le ofera viata – insa se afla in tine si o latura aventuroasa. Ceva nou apare in drumul tau si desi apreciezi siguranta, vei fi fericit sa face aceasta schimbare. Asemeni florilor primavara, vei inflori in curand.

Desi iti place sa taci, ar fi bine ca din cand in cand sa iti faci vocea auzita. Este momentul potrivit sa spui ceea ce ai pe suflet.

Drumul numarul 2

Iti fac placere noile aventuri, senzatii sau experiente. Esti curajos si direct si nu-ti place sa te ascunzi dupa deget. Ai o personalitate puternica si demonstrezi asta ori de cate ori deschizi gura. Esti loial, de incredere nu ti-ai trada niciodata un prieten.

Cararea pietruita arata ca iti plac provocarile si nu-ti displace sa mergi pana in varf. Intotdeauna ai avut impresia ca ceva frumos te asteapta daca mergi pana la capat si ai dreptate. Continua sa te cateri si nu vei fi dezamagit. Esti atat de aproape.

Curajul tau este o sursa de putere pentru toti cei din jurul tai, insa lasa-i sa-ti vada si latura sensibila.

Drumul numarul 3

Iti place sa te gandesti pe indelete, sa despici firul in patru. Pui intrebari si astepti raspunsuri. Uneori, iti pierzi directia, insa acest lucru nu te deranjeaza. Multor oameni le este teama de tacere si de necunoscut insa pe tine te bucura.

Alegerea cararii salbatice demonstreaza ca esti introvertit, un suflet hoinar. Pentru tine viata este o mare aventura. La final drumul dispare si nu poti sti unde ajunge. Este timpul sa alegi o carare clara si sa-ti pui spiritul de observatie ascutit la treaba.

Energia ta tacuta este o forta calma, iar curiozitatea este invioratoare insa invita-i si pe altii sa ti se alature. Iti va face mai multa placere decat crezi.

Drumul numarul 4

Esti capricios insa ai un sens al umorului bine dezvoltat. Privesti toate lucrurile intr-o maniera unica, iar viata iti este plina de culoare. Pasional si exuberant cu tendinte spre dramatizare, ai un suflent vibrant care ii vrajeste pe toti cei din jurul sau.

Prin alegerea unei carari boltuite, demonstrezi ca este mai interesat sa privesti in sus decat in directia in care te indrepti. Uneori, pot aparea si probleme asa ca, din cand in cand, priveste si in fata. Iti este teama de ce-ai putea intalni, insa renunta la acest sentiment. Lucrurile nu sunt niciodata atat de rele pe cat crezi.

Oamenii isi trag energie din umorul de care dai dovada insa arata-le ca poti fi si serios.

Drumul numarul 5

Esti genul de persoana umila si sincera si este greu ca cineva sa te scoata din pepeni. De obicei, ierti si uiti imediat si zambesti chiar mai repede. In vreme ce altii se chinuie cu lucrurile marunte, tu fredonezi un cantecel.

Alegerea unei carari toamna demonstreaza ca esti intr-o perioada de tranzitie: nici vara, nici iarna. Infrunti unele provocari, insa vei observa ca scot ce este mai bun din tine. Sunt pline de intorsaturi si curbe, insa esti o persoana echilibrata si le poti depasi cu usurinta.

Drumul numarul 6

Esti tacut si analitic, iar sentimentele tale sunt profunde. Preferi solitudinea, desi nu esti o companie de lepadat. Esti sensibil, plin de compasiune si radiezi sinceritate.

Prin alegerea unei carari intunecate, demonstrezi ca tanjesti dupa adapost si protectie si esti obisnuit sa calatoresti singur. Desi nu esti obisnuit sa mergi in lumina, aceasta te asteapta la finalul drumului. Nu te teme de ea. Ochii tai se vor adapta la schimbare si vei gasi frumusetea din lumina.

Lumea ta secreta este foarte frumoasa asa ca invita-i si pe ceilalti in ea. Este timpul sa stralucesti.