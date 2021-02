In conturile deschise la banca, Streinu-Cercel are peste 630.000 de lei, 3.753 de euro si 4.998 de dolari, bani pe care i-a virat intr-un cont deschis chiar in anul in care a inceput pandemia de coronavirus in Romania, 2020. Deputatul social-democrat a trecut in declaratia de avere completata la finalul lunii ianuarie 2021, la sfarsitul mandatului de manager de spital, datoriile in valoare de 152.000 de euro.

Averea lui Cercel a crescut comparativ cu anul 2019, cand in conturi avea 52.342 de lei si doar 953 de euro, potrivit declaratiei de avere din iunie 2020. Datoriile sale erau, de asemenea, mai mici, de doar 125.000 de euro. Astfel, banii din banci au ajuns sa se inmulteasca de 11 ori, de la aproape 57.000 de lei, in 2019, la 668.524 de lei, in 2020.

Parlamentarul PSD a imprumutat partidul cu 130.000 de lei pentru campania din 2020, unde a candidat pentru fotoliul de senator.

Veniturile senatorului PSD Adrian Streinu-Cercel

Anul trecut, Adrian Streinu-Cercel a castigat de la spitalul "Matei Bals" 161.270 de lei, iar de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Carol Davila", unde este profesor universitar, 167.408 lei. In 2019, el avea acelasi salariu la Institutul "Matei Bals", dar a castigat mai multi bani de la UMF, si anume 231.515 lei.

Contractele incheiate ca persoana fizica autorizata (PFI) in anul pandemiei i-au adus lui Streinu-Cercel 670.860 de lei, la care se adauga suma de 100.844 de lei, din contracte din activitati medicale si drepturi de proprietate intelectuala.

In total, Cercel a incasat 1,1 milioane de lei, in 2020, ceea ce inseamna cam 91.700 de lei pe luna.