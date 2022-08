Adrian Severin, despre noile legi ale justiției și suveranitatea României: E vorba de o acțiune concertată

„Mă intereseaza foarte mult și mă îngrijoreaza foarte mult ce se intampla. Au inceput sa iasa tot mai multe voci care spun că România renunță de-a dreptul la suveranitate. Am văzut că senatorul Robert Cazanciuc de la PSD ca nu va ramane asa. Nu știu ce va hotărî coaliția de guvernare ”, a spus Anca Alexandrescu.

„Prin renunțarea la sancțiunea disciplinară a magistraților s-a urmărit înlăturarea supremației Constituției. Subminarea suveranității statului nu este un simplu act politic sancționabil la urne, ci o faptă penală”, spune Adrian Severin. Acesta a vorbit la Realitatea PLUS despre subminarea suveranității României prin modificarea legilor justiției propuse de actualul ministru Cătălin Predoiu.

„Cred că a venit timpul sa dam cărtile pe față. Nu este vorba despre problema măruntă a raspunderii disciplinare a judecătorilor. Ar fi o chestie mărunțică. Aici este vorba despre o acțiune concertată, organizată si sustinuta intr-o retea nationala și internationala care sa incurajeze judecatorii in a nu mai respecta, zic eu, Constituția României pe care au jurat. Pentru că a nu respecta deciziile CCR înseamnă a nu respecta Constituția României, care sintetizeaza identitatea juridică a statului român. Fără această identitate, noi nu mai existăm. Existăm ca un teritoriu, populație, condusă de CJUE. (...)

Discutăm de refuzul de a fi respectată Constituția și de incurajarea care li se dă judecătorilor să o facă. După ce procurorii au primit ucaz de la procurorul general să nu mai respecte deciziile CCR, ci pe ale CJUE.

Cei care scriu aceste comunicate știu ce fac. Nu e vorba de politică, de orientare ideologică. Este vorba despre o acțiune bine calculată, care incearca sa raspunda unei politici duse de protagonistii UE. (...) Eu am redactat împreuna cu toti reprezentanții statelor eurpene Tratatul constitutiv al UE. Era vorba de Tratatul constituțional, acesta nu a fost ratificat. Dar substanța acestuia a fost trecută în actualul Tratat de la Lisabona, ce guvernează UE in acest moment”, a explicat Adrian Severin, la Culisele statului paralel.

Adrian Severin: Le este frică să modifice tratatele. Marii combinagii ai UE vor să le modifice prin jurisprudență

„UE are fix atâtea puteri, competențe câte i-au atribuit statele membre, prin tratate. (...) Țările care dau tonul muzicii in UE considera ca trebuia sa mergem mai departe decat atat. Sigur, se pot modifica tratatele. Le e frică să o facă. Nu e o părere, este o informație. Am participat la discuții directe pe această temă. De ce le e frică? Pentru că popoarele nu vor sa o faca, nu mai acceptă extinderea competențelor Uniunii până când Uniunea nu livrează, până când Uniunea nu rezolvă crize, crize economice, identitare, geopolitice”, a susținut Adrian Severin.

„Se pare că, în România, politicienii noștri par să fie primii care să accepte tot mai mult”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„Și ce au gândit marii combinatori, combinagii ai UE? S-au gândit că putem modifica tratatele prin jurisprudenta, adică prin deciziile CJUE. (...) Înseamnă două lucruri: reducerea libertatilor și drepturilor cetățenilor statelor membre UE și reducerea puterii de decizie a instituțiilor naționale. (...)

În tratate am ajuns pana la un punct, CJUE, prin practica ei, vrea să modifice tratatele și să oblige statele să țină seama de decizii pe care instituțiile europene nu au cometența să le adopte. Unul din efectele cele mai importante e reducerea libertăților și drepturilor cetățenilor.

Adrian Severin: Liderii României îi favorizează. Mâine vor fi pedepsiți cei care respectă deciziile CCR

Liderii României, in loc sa se opuna, bazându-se pe tratate, unui asemenea demers, ei îl favorizeaza. Nu putem spune in această fază că deciziie CJUE sunt obligatorii sau prevaleaza asupra deciziilor CCR. Dar putem spune că cel care nu respectă deciziile CCR nu pățeste nimic. (...) Sau mâine vom ajunge la o altă modificare a legilor justiției, care va spune nu că nu sunt pedepsiți cei care respectă deciziile CCR, ci că sunt pedepsiti cei care respectă deciziile CCR, sunt pedepsiți cei care respectă Constituția României”, a argumentat Adrian Severin.

Adrian Severin, despre un „troc” cu Bruxelles pentru a scăpa de MCV și a intra în Schengen

„Am o informație. Există o teorie care circulă prin instituțiile noastre naționale in acest moment, potrivit careia daca, impreună cu războiul din Ucraina la care participăm, am mai oferi pe tavă UE și aceste recunoașteri ale unor decizii ale Curții de la Luxemburg prin care se extind, abuziv, dincolo de tratate, puterile UE, am putea scăpa de MCV și de refuzul intrării în Schengen. Ceea ce mi se pare o afacere mizerabilă. O dată, ne distrugem țara și economia (...), participând la un război care nu-i al nostru. Și, în al doilea rând, ne dăm pe tavă și drepturile suverane. (...) Nu suntem impotriva UE. Suntem insă pentru ca UE să respecte tratatele. (...)

Cei care susțin această teză cer tuturor instituțiilor celorlalte din România <<vă rugăm, nu ne criticați. nu spuneți nimic, nu deschideți gura, lăsați că aranjăm noi așa. Până acum n-a mers cu ce am cedat, acum, împreună cu războiul, facem o chestie și ieșim bine la alegeri, pentru că le putem arăta cetățenilor că i-am scăpat de interdicția intrării în Schengen, de MCV>>. Dar am scăpat de MCV pentru a ne pune în genunchi în fața Curții și instituțiilor europene. (...)

Asta ni se promite in spatele usilor inchise: <<Dacă tăceți din gură cu legile justiției, vom scăpa. Nu vom scăpa. Și, dacă vom scăpa de MCV renunțând la drepturile suverane ale statului român, n-am făcut nimic. (...)

Dacă modul în care CJUE interpretează actualul tratat sau tratatele constitutive ale UE este corect, înseamnă că aceste tratate nu puteau fi ratificate de România. Aceste tratate nu puteau fi interpretate de România daca li se dadea interpretarea pe care in prezent le-o dă CJUE.

Ce se impune este să se găseasacă procedurile necesare pentru a fi sesizată CCR ca să verifice constituționalitatea Tratatului de la Lisabona, ratificat de România, întrucât dacă ar constata că

acest tratat e neratificabil, în măsura in care el se interpretează așa cum o face Curtea de justitie de la Luxemburg. Tratatele intră în vigoare numai în situația în care toate țările semnatare le ratifică”, a mai explicat A. Severin.

„Anularea ratiificarii ar prepune in discutie aceste tratate si interpretarea abuzivă pe care o dă CJUE. Daca CCR ar fi sesizata ca sa verifice constituționalitatea actualului tratat al UE, Curtea ar putea să se adreseze celor de la Luxemburg și să-i intrebe: <<Vă mențineți această interpretare abuzivă sau nu?! Dacă vi-o mențineți, atunci inseamnaă că ratificarea nu era posibilă>>, și ratificarea e nulă și punem pe jaratec intreaga UE. Până la urmă, problema nu se poate rezolva in dialogurile curților constituționale naționale și CJUE.

E o problemă de voință politică. Aici sunt, în spatele marilor uși închise, marii sforari politici, și băieții și fetele de la CJUE sunt de fapt niște marionete... ”, a concluzionat Adrian Severin, la Culisele statului paralel.

„Lunile viitoare va veni în România președintele CJUE. (...) Biografia acestui domn, venit dintr-o țară care n-ar exista dacă n-ar exista UE - Belgia, și ea nu există decât ca sediul al UE în acest moment. Să vedem cine îl ține de lanț pe acest domn. Cine îi dă dânsului instrucțiunile pe care după aceea le transformă în hotărâri? Pentru că, din ceea ce intuiesc eu, nu este un om chiar liber”, a mai adăugat Adrian Severin.