"PNRR nu a fost respins. Noi suntem într-un dialog continuu, atât cu Comisia, cât şi cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Lucrăm la aceste fişe pentru fiecare proiect în parte încă de anul trecut. După schimbarea Guvernului, am reluat activitatea cu noua conducere a ministerului, între timp şi la Bruxelles, în luna decembrie, s-au schimbat unele lucruri privind modul de alcătuire şi fundamentare a fişelor. Am refăcut fişele. Noi susţinem în continuare că pentru România este esenţial să avem o infrastructură care să gestioneze apa şi că este oportun ca o parte din banii din PNRR să fundamenteze aceste investiţii. Cu siguranţă că, la viitoarele întâlniri cu Comisia, o să reuşim să-i determinăm pe cei din Comisie să accepte că reabilitarea infrastructurii care gestionează apa este importantă, este rezilientă şi se încadrează", a afirmat Oros, citat de Agerpres, la finalul şedinţei conducerii PNL de la Palatul Parlamentului.



Întrebat dacă ministrul Investițiilor și proiectelor Europene, Cristian Ghinea, care a prezentat la Bruxelles Planul, l-a consultat înainte de a transmite documentele pentru atragerea banilor pentru Agricultură, Oros a răspuns: "Noi ne consultăm săptămânal. Sunt întâlniri, uneori şi de două ori pe săptămână, între specialiştii de la Ministerul Agriculturii şi cei de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Cred că informaţia nu a fost foarte bine prezentată, pentru că suntem departe de a finaliza negocierile cu Comisia. Sunt săptămânal întâlniri cu Comisia, în care noi răspundem şi aducem precizările necesare, deci nu se pune problema acum ca vreun proiect să fie respins".



Ministrul Agriculturii a arătat, de asemenea, că Ghinea a ştiut să ofere la Bruxelles toate detaliile tehnice legate de acest program privind infrastructura pentru apă.



"Eu cred că a ştiut, pentru că noi trimitem informaţii şi avem întâlniri săptămânale cu cei de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, dar, separat, ne întâlnim şi noi cu Comisia. Nu suntem în acest stadiu în care Comisia să respingă, comisia a cerut nişte detalii în plus", a arătat Oros, subliniind că este importat ca România să primească banii pentru infrastructura pentru apă.

La finalul săptămânii trecute, liderul PSD Marcel Ciolacu a lansat un nou atac dur la adresa Guvernului condus de Florin Cîțu, la baza criticilor sale aflându-se tocmai Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit lui Ciolacu, România ar risca să piardă cele 30 de miliarde de euro "dacă Barna, Ghinea și toți ceilalți puberi din Guvern mai continuă mult să confunde cerințele ferme ale Comisiei Europene cu protocoalele lor de doi bani de la ședințele de terapie din Coaliție".

Planul Național de Redresare și Reziliență propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost adoptat, pe 7 aprilie, de Guvernul României, în a doua lectură, odată cu Memorandumul care mandatează MIPE pentru a desfășura negocierile pe document cu Comisia Europeană.

