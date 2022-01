"A murit, la cumpana dintre ani, la varsta de 85 de ani, o mare personalitate a scolii romanesti de drept international – prof.univ. Dr Dumitra Popescu, doctor honoris causa al Academiei de stiinte a Moldovei si al Universitatii Valahia. A activat mai mult de 60 de ani in slujba dreptului international. Ca cercetator la Institutul de cercetari juridice al Academiei Romane sau ca profesor la diferite universitati din tara si din strainatate.

Cu o activitate stiintifica prodigioasa sau in calitate de conducator de doctorat, Dumitra Popescu a fost un lider al activitatilor de cercetare in domeniul dreptului international din tara noastra.

Am avut privilegiul de a lucra, timp de 15 ani (1974-1989), in calitate de cercetator stiintific, la Institutul de cercetari juridice, la departamentul de drept international, condus de Dumitra Popescu. Am fost colegi de birou timp de un deceniu si jumatate. Era uimitor de riguroasa, eu pregateam mai neglijent lucrarile de cercetare pe care adauga, corecta, modifica, pentru a le da forma finala. Mi-o amintesc cu nostalgie in mica incapere – cu trei birouri – de la etajul 6 al fostului sediu al Ministerului justitiei de vis-a-vis de Parcul Cismigiu.

Am colaborat la multe manuale, monografii, culegeri de studii de drept international. Ultima data am intalnit-o in 2016, cu ocazia acordarii titlului de doctor honoris causa de catre Universitatea Valahia, unde am rostit o laudatio.

In ultimii ani, din cauza unui accident nefericit, nu a mai putut fi activa in plan public.

Toti cei care am cunoscut-o, fostii sai colegi sau studenti ii vom pastra o calda amintire si recunostinta pentru ceea ce a facut pentru scoala romaneasca de drept international", a scris Adrian Năstase, pe blogul personal.