Fostul prim ministru se întreabă de ce nu putem renunța la unul dintre submarinele pe care România vrea să le cumpere, iar în schimb să rezolvăm problemele din educație.

”Sigur că acesta e obiectivul principal, este un interes american și occidental al celor care au industrii de armament. Dar eu mă întreb de ce nu am putea să renunțăm la unul dintre submarinele pe care vrem să le luăm și să rezolvăm problemele din educație? Nu sunt specialist militar, dar eu nu cred că doar cu două submarine vei putea să controlezi Marea Neagră. Și atunci mă întreb de ce nu solicităm partenerului strategic, sau Franței, să pună sub steagul României un submarin în Marea Neagră? Că poate au mai multe, poate nu le mai trebuie unele de prin Pacific ori din alte zone și atunci rezolvăm o problemă extrem de importantă. Dacă Marea Neagră e importantă pentru NATO, hai să găsim o altă soluție, putem să luăm submarine sub steag românesc printr-o concesiune pe 99 de ani și în felul ăsta să le preluăm aici” a spus Năstase, în cadrul unui interviu.