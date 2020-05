Dr. Adrian Marinescu, avertisment pentru populație: MASCA trebuie purtată și la semafor

"Daca merg intr-un loc aglomerat, ma astept sa fie si oameni in jurul meu, adica acolo unde-s la semafor e greu de crezut ca voi fi singur, atunci sfatul meu in astfel de situatii, cand nu putem pastra distantarea, cand exista poluarea de la masini, sa purtam de asemenea masca. In momentul in care merg intr-o circulatie cu multe masini, sa stiti ca exista un risc pentru ca acolo e poluarea destul de mare, rotile masinilor ridica praful si exista un risc de transmitere. Daca merg pe jos si sunt la un semafor si stau foarte mult timp cu alti oameni langa masini, acolo cred ca e un risc totusi real sa ma imbolnavesc si ar trebui sa ma gandesc ca trebuie sa port masca", a spus medicul Alexandru Marinescu, luni, la emisiunea LIVE Realitatea.NET "România în realitate".