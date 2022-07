Artistul a fost prezent, în urmă cu câțiva ani, la un concert la Moscova. Acolo, el a avut ocazia să interacționeze cu liderul de la Kremlin despre care spune că se temea să nu îi fie furat ADN-ul.

Adrian Enache a povestit că, în 2014 și 2015, a fost prezent la Moscova, unde s-a desfășurat Cupa Mondială la fotbal a artiștilor. Evenimentul, organizat de guvernul rus, a fost câștigat în ambii ani de echipa națională a României, din care făcea parte și Adrian Enache.

„Asta a fost in 2015 si 2014 cand am luat primul titlu, si pe vremea aia Putin facea chestii frumoase, organiza campionate mondiale pentru a promova jocurile olimpice”, a declarat Adrian Enache la Controversat.

Conform spuselor artistului, Putin este paranoic și ipohondru. Adrian Enache a povestit cum liderul rus se spală pe mâini cu spirt după ce dă mâna cu cineva. De asemenea, el a adăugat că Vladimir Putin era înconjurat tot timpul de bodyguarzi.

„Avea foarte mulți oameni pe lângă el, care aveau grija sa nu ii furam ADN-ul, mă rog, cum se proceda la el la nivel guvernamental”, a adăugat Adrian Enache, la Controversat.

Interpretul de muzică ușoară Adrian Enache își aduce aminte și de momentul din 2018, de la același campionat, când oficiali ai echipei de fotbal a Rusiei le-au cerut românilor să piardă finala.

„În 2018 ni s-a transmis de la conducerea superioara ca ar fi bine sa ii lasam sa castige ei. Pentu că ei organizau campionatul de fotbal mare la Moscova, s-au gândit că dacă am ajuns in finala sa cedam si sa castige ei finala sa fie un pachet de fericire all inclusive pentru poporul rus, crestea si putin in sondaje. Ghinion ca in 2018 si noi sarbatoream centenarul, si nu am putut sa cedăm”, a mai spus Adrian Enache.