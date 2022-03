"Nu am îmbrăcat haina de politician, am preferat să stau să lucrez", a afirmat, în debutul emisiunii, ministrul Finanțelor, explicând, astfel, absența sa de pe micile ecrane.

Adrian Câciu a continuat: "Cel mai important pentru România este să aibă stabilitate. Când am preluat mandatul nu eram într-o situație prea fericită. E important să ai stabilitate economică, finaciară. Poate am stat prea mult fără să explic niște lucruri, așteptând ca și ceilalți să facă ce am făcut noi anii trecuți, respectiv să le explice oamenilor ce se întâmplă.