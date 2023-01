Adolescenta a fost transportată la spitalul județean din oraș. Ajunsă acolo însă, medicii au descoperit că aceasta nu se afla la prima tentativă de suicid. Conform rapoartelor medicale, fata fusese de mai multe ori internată la serviciul de psihiatrie, din cauza tulburărilor de comportament.

„Pacienta a fost adusă în serviciul UPU Pediatrie, stabilă din punct de vedere hemodinamic, fără mărci traumatice, în urma unei tentative de suicid prin încercarea de a se arunca de la balconul mallului. Prezenta mai multe internări în serviciul de psihiatrie”, a precizat Ramona Guraliuc, șef UPU-SMURD Botoșani.

După ce a reușit să o dea jos pe fată, polițista a sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns mai mulți agenți care au deschis o anchetă.

„A vrut să se arunce de pe terasă. Am venit lângă ea, m-am apropiat, am încercat să glumesc, nu știam cum o să reacționeze. Apoi, în următoarele secunde m-am dus, am luat-o în brațe și am tras-o jos. Stătea cu fața spre stradă”, a povestit Maria Avătămăniței, polițista care i-a salvat viața adolescentei.

Tânăra i-ar fi povestit polițistei care a salvat-o că a încercat să recurgă la acest gest din cauza chinurilor și problemelor pe care le trăiește alături de familia ei.

„A zis că are niște probleme, mama ei nu o înțelege, tatăl vitreg ar fi încercat să o violeze, iar mama nu o crede. Ea spune că are și niște sms-uri în telefonul ei personal, dar avea telefonul închis. I-am propus să mergem sus să încărcăm telefonul, dar nu a vrut”, a mai mărturisit Maria Avătămăniței.

Polițiștii continuă acum cercetările, iar tânăra va rămâne în continuare internată la secția de psihiatrie a Spitalului Județean din Botoșani.