Şeful diplomaţiei române a amintit, în conferinţa de presă organizată de Ambasada Suediei la Bucureşti cu prilejul preluării Preşedinţiei Consiliului UE, maniera în care ţara noastră a gestionat situaţia creată de războiul din Ucraina, arătând că România a fost un "gardian de facto al securităţii UE", relatează Agerpres.



Referitor la votul împotriva aderării la spaţiul Schengen, de la Consiliul JAI din 8 decembrie, Aurescu a precizat "României i-au fost nedrept negate aşteptările sale legitime".



"Contăm pe susţinerea Preşedinţiei suedeze", a spus el, arătând că ţara noastră se află în "cea mai favorabilă poziţie de până acum". "Nu o luăm de la zero, ci construim pe tot ce am obţinut până acum", a mai spus șeful diplomației de la București.



La rândul său, ambasadoarea Suediei la Bucureşti, Therese Hyden, a punctat că "dosarul Schengen va fi pe agenda unei reuniuni oficiale, atunci când condiţiile vor fi propice", anume când Austria îşi va schimba poziţia privind România, iar Olanda îşi va schimba poziţia privind Bulgaria.



"Am preluat acest dosar important de la Preşedinţia cehă şi vom lucra intens", a completat diplomatul. "Este prea devreme să ne pronunţăm când se va încheia acest proces", a menţionat Therese Hyden, în ceea ce priveşte un orizont de timp.



Ministrul Aurescu a precizat că, în acest moment, există un dialog cu partea austriacă, pentru a crea "premisele pentru un context favorabil". "Nu trebuie să creăm aşteptări grăbite", a evidenţiat el.